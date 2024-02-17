Başkan Büyükkılıç: 'Aşk ile çalışan yorulmaz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte kentte yaşayan Yozgatlı vatandaşlarla buluştu. Programda konuşan Başkan Büyükkılıç, “İnsana hizmet etmek, onun hizmetkârı olmak ibadettir. O açıdan sizlere aşk ile çalışan yorulmaz diyerek 16 ilçe belediye başkanı kardeşimle adeta aşk ile koşturuyoruz. İyi ki varsınız” dedi.

Bir buçuk milyona yakın nüfusu ile nüfus bakımından İç Anadolu bölgesinin en büyük illerinden Kayseri’de yerel yönetim hizmetlerini tüm kesimlere etkin ve kaliteli bir şekilde ulaştırma noktasında yoğun bir gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm kesimden vatandaşlarla da buluşmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, bir düğün salonunda Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda Kayseri’de yaşayan Yozgatlı vatandaşlarla bir araya geldi.

Programa Büyükkılıç’ın yanı sıra Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kayseri İl Teşkilatı üyeleri, Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Teşkilatı üyeleri, Kayseri Yozgatlı Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan, muhtarlar, kentte faaliyet gösteren Yozgatlı derneklerin temsilcileri ile Yozgatlı vatandaşlar katıldı.

Başkan Büyükkılıç, salona girişinde masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti ve özellikle çocuklarla yakından ilgilendi.

Programda katılımcılara hitap eden Büyükkılıç, aynı kaygı ve sevdanın insanları olarak el ele, gönül gönüle verdiklerini kaydederek, “Kaygısı bir, sevdası bir, davası bir. Sizler bizim gururumuzsunuz. Yiğit evlatlarısınız Anadolu’muzun. Her nereye gitsek başımızın tacısınız. Yurt içinde ve yurt dışında bizi bağrına basanlarsınız. Aynı kaygının, aynı sevdanın insanları olarak el ele vermişiz, gönül gönüle vermişiz” dedi.

“Sizlere Aşk ile Çalışan Yorulmaz”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin Orta Anadolu’nun göz bebeği olduğunu dile getirerek, “Burası Anadolu, burası Kayseri, Orta Anadolu’nun adeta göz bebeği. Bizim hedefimizde ne var? Önce insan. İnsana hizmet etmek, onun hizmetkârı olmak ibadettir. O açıdan sizlere aşk ile çalışan yorulmaz diyerek 16 ilçe belediye başkanı kardeşimle adeta aşk ile koşturuyoruz. Kayseri’miz her yerde, belediyecilikte model olarak anılıyor. Kayseri’yi Kayseri yapan sizlerin bizlere verdiği destekler. İyi ki varsınız” diye konuştu.

Büyükkılıç, Kayseri’nin bir buçuk milyon nüfusuyla ticaretin, sanayinin, ihracatın merkezi konumunda olduğunu ve eğitimde, sağlıkta, kültürel alanlarda, sportif alanlarda, turizm alanında, gastronomide kenti daha da ileriye taşıyacaklarını söyledi.

Gençlere ve çocuklara güzel bir gelecek hazırlamaya gayret edeceklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Allah’a şükürler olsun, altyapıda, belediyecilik hizmeti düşüncesinde iyi bir noktadayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşları olarak, ona destek veren Cumhur İttifakı olarak yolumuza hep beraber devam edeceğiz. İnşallah gençlerimize, çocuklarımıza güzel bir gelecek hazırlamaya da gayret edeceğiz” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin 12 kütüphanesi ile hizmet verdiğini, ilçe belediyelerinin de kütüphanelerinin bulunduğunu hatırlatarak, kütüphanelerin ücretsiz çay, çorba, internet ile çocuklara temiz ve nezih bir ortam sunduğunu söyledi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin eğitimde Türkiye’de kendisinden söz ettirdiğini vurgulayarak, kentin 5 üniversitesi ve sahip olduğu öğrenci potansiyeline dikkat çekerek, Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim ve ulaşım alanında öğrencilere verdiği desteği anlattı.

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası’nın hizmete girdiğine değinen Başkan Büyükkılıç, “Yeni havaalanı bitti, terminal binası açıldı. Allah kaza bela vermesin, yakıştı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bunlar birliğin, beraberliğin bereketi” dedi.

“Kayseri’miz Daha İyi Noktaya Taşınacak”

Büyükkılıç, yeni dönemde 16 içe belediye başkanı ile el ele Kayseri’ye hizmet edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı bizim omzumuza bir yük verdi. Bu dönemde Memduh Büyükkılıç ve 16 içe belediye başkanımız el ele Kayseri’mizin değerli insanlarına hizmet etsin dedi. Bu yük hepimizin, bu yükü hep beraber çekeceğiz. Beraber koşturacağız, Allah’ın izniyle. Biz sizlere hizmet edeceğiz, siz de dua edeceksiniz. Biz birlikte anlam ifade ederiz, berekete vesile oluruz. İnşallah Kayseri’miz daha iyi noktaya taşınacak. Daha verimli bir şekilde çalışmalar yapılacak.”

Kentin yoğun ilgi gören tesislerinden ve yeni dönemde şehre kazandırılacak projelerden de söz eden Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin dolup taştığını Erciyes Kayak Merkezi’nin ise hafta sonu 126 bin kayak severi ağırladığını belirterek, “Kayseri’ye ne yapsak az. Kayseri’mizi teknolojiyle buluşturacağız, akıllı şehir projeleri ile buluşturmaya devam edeceğiz. Kartal Kavşağı, tam 8 tane projeyi gözden geçirdik bugüne kadar. Projesi hazır, kredisi hazır, Mehmet Özhaseki Bakana teşekkür edelim. Tam 5 kavşağı inşallah aynı anda hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Sizin İçin Koşuyoruz. Anlatmakla Bitmez. Kayseri Anlatılmaz Yaşanılır”

Hayata geçen projeleri bir bir anlatan Büyükkılıç, gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde turizmin önemli unsurlarından Erciyes ile Kayseri’nin artık kabına sığmadığını ifade etti. Başkan Büyükkılıç, “El ele gönül gönüle Sizin için koşuyoruz. Anlatmakla bitmez. Kayseri anlatılmaz yaşanılır. Büyükşehirlerin konforu var, büyükşehirlerin sıkıntısı yok. Mevla’m bizleri sizlere layık kılsın diyorum” dedi.

“İşin Özeti, Hiçbir Konuda ‘Bu Bizim İşimiz Değil’ Demiyoruz”

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile hizmetlerini sürdürdüklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin sağlık alanına ilişkin çalışmalarından ve yatırımlarından da bahsetti. Büyükkılıç “Okul ihtiyacı var belediye, sağlıkla ilgili sorun var belediye, Kur’an Kursu ihtiyacı var belediye. Yani diyoruz ki işin özeti, hiçbir konuda ‘bu bizim işimiz değil’ demiyoruz. Her işe sahip çıkıyor, el ele gönül veriyor, bu şehrin huzurunu önemseyerek, bu şehri yatırımcılar için güvenli bir liman olarak görerek sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz” diye konuştu. Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçeleri, yatırıma en çok pay ayıran 30 büyükşehir belediyesi içerisinde birinci bir şehir. Şehrinizle övünebilirsiniz. Birliğin beraberliğin sembolü olan Yozgat’ımızın güzel insanları, Sivas’ımızın güzel insanları, Kayseri’mizin güzel insanları 1 buçuk milyon kardeşim. Sizleri bağrımıza basıyoruz, sizlere layık olmaya çalışıyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da Kayseri’nin Yozgat’a açılan kapısının Kocasinan, Yozgat’ın da Kayseri’ye açılan kapısının yine Kocasinan olduğunu ifade ederek, “Hepimiz bu memleketin, bu şehrin, bu ülkenin çocuklarıyız. Birileri Yozgat’ta doğmuş, birileri Sivas’ta doğmuş, biz de Kayseri’de doğmuşuz ama hepimizin ortak bir kaygısı var. Hepimizin ortak kaygısı ülkemiz, bayrağımız, devletimiz, milletimiz ve içinde yaşadığımız, karnımızı doyurduğumuz şehrimiz. Biliriz ki Kayseri’mizin kalkınması demek Türkiye’nin kalkınması demek” şeklinde konuştu.

Kayseri Yozgatlı Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan ise Başkan Büyükkılıç ve Çolakbayrakdar’a yapmış oldukları başarılı hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek dua ve temennilerde bulundu.

Programında sonunda Başkan Büyükkılıç, katılımcılarla birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.