Başkan Büyükkılıç Çerkes Sürgünü'nü 160. yılında unutmadı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 21 Mayıs 1864 yılında gerçekleşen Çerkes Sürgünü’nün 160’ıncı yıl dönümünde, “Çerkeslerin anavatanları Kafkasya’dan sürülmesinin 160’ıncı sene-i devriyesinde, hayatını kaybeden Çerkes kardeşlerimize Allah’tan rahmet, geride kalanlara da sağlıklı ömürler diliyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çerkes Sürgünü’nün yıl dönümünde bir mesaj yayımlayarak, Çarlık Rusyası’nın, Kafkaslardan Çerkes halkını sürgüne göndermesinin üzerinden 160 yıl geçtiğini hatırlattı. Başkan Büyükkılıç, Rusya’nın Karadeniz sahiline inme politikası gereği Kuzey Kafkasya’yı ele geçirme amacıyla başlattığı kanlı Kafkas-Rus Çarlığı Savaşı’nda, resmi olmayan rakamlara göre o dönem 1,5 milyona yakın Çerkes’in bir ay içinde sürgün edildiğini, yoldaki şartlar, salgın hastalıklar, açlık gibi nedenlerle yaklaşık 500 bin Çerkes’in hayatını kaybettiğini söyledi. Tarihin en acı ve sarsıcı olaylarından biri olarak nitelendirilen ve insanlık tarihine "kara leke" olarak geçen Çerkes Sürgünü’nün üzerinden 160 yıl geçmesine rağmen bu hazin hadiseyi unutmadıklarını ve unutmayacaklarını vurgulayan Büyükkılıç, “Osmanlı topraklarına bile ulaşamadan binlerce kişinin öldüğü bu sürgün tarihin en acı hadiselerinden birisi olarak nitelendiriliyor. İnsanlık dışı süreçte Çerkeslerin zulme ve işgale karşı verdikleri kahramanca mücadele de hep hafızalarda yer edecek. Kadim şehrimizde 100 bine yakın Çerkes yaşamını sürdürmektedir. Bu kapsamda Kayseri’deki Kafkas Dernekleri’mizin de çalışmalarını yakından takip ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkkılıç, mesajında; "Ülkemizde barış, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşamaya devam ediyoruz. Çerkeslerin anavatanları Kafkasya’dan sürülmesinin 160’ıncı sene-i devriyesinde, hayatını kaybeden Çerkes kardeşlerimize Allah’tan rahmet, geride kalanlara da sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.