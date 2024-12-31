Başkan Büyükkılıç, CHP'li il başkanı ve belediye başkanlarıyla yatırım değerlendirmesi yaptı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu, Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Özer'i makamında kabul etti. Ziyarette, ilçelere yapılacak yatırımlar ve hizmetler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçelerdeki yerel yönetimlerle dayanışma ve iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürerek, vatandaşın ihtiyaçlarına yönelik daha etkin çözümler üretmeye devam edeceklerini vurguladı. Başkan Büyükkılıç; "Bu verimli görüşmede, Kayseri'nin her köşesine hizmetin en iyisini götürme hedefiyle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde, el birliğiyle şehrimize önemli yatırımlar kazandıracağız" dedi.