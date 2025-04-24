Başkan Büyükkılıç, “Çiftçimize her türlü desteği vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal kalkınma için gerçekleştirdiği proje kapsamında üreticilere dağıtılmak üzere 11,5 milyon TL maliyetli 200 ton nohut ve 38 ton mercimek olmak üzere toplam 238 ton tohum dağıtım törenine katıldı. Burada konuşan Büyükkılıç, “Geçen haftalarda bir don olayı vesilesiyle Kayseri'de özellikle elma, kayısı üreten ya da bu tür meyveler üreten çiftçilerimizde mağduriyet oluştu. Bu konuyla ilgili TARSİM üzerinden ve Tarım Bakanlığımız üzerinden yapılacak destek konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız dahil olmak üzere açıklamalar yapıldı inşallah bir mağduriyet olacağını düşünmüyoruz. Üretenin yanında olmak üretenin hizmetkarı olmak, üretene destek vermek bizim olmazsa olmazımız. Bugün burada gördüğünüz gibi geleneksel hale dönüştürdük. Çiftçimize nohut desteği, buğday desteği, aspir desteği, koyun desteği, arı desteği yani aklınıza ne gelirse hangi alanda ihtiyaç var ise destek vermek suretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üreten olmayı bu noktada da öne çıkmak istediğimizi vurgulamak istiyoruz. Şu bir gerçek son 5 yıl içerisinde Kayseri’miz her geçen gün daha da ileriye giderek 24 tane üründe ilk ona girdi, 5 tane üründe Türkiye birincisi oldu. Bunların yanında elbette daha fazla nasıl katkı sağlarız hesaplarını yapıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi hibe konusunda çiftçimize 1 milyar TL'ye yakın destek sağladı bunu da buradan gururla paylaşıyorum. Kayseri üreten şehir, Kayseri’yi aynı zamanda tarım ve hayvancılık merkezi haline getirme yönünde gayret ediyoruz” diye konuştu.