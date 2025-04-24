Kayserispor – Rizespor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Ligin 33’üncü haftasında oynanacak olan müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı. Kayserispor’un Rizespor ile oynayacağı müsabakayı Sakarya bölgesi hakemi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Candaş Elbil yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak Ali Yılmaz görevlendirildi. Atilla Karaoğlan Kayserispor’un son olarak evinde Beşiktaş’a 3-0’lık skorla mağlup olduğu maçı yönetmişti.



Süper Ligin 33’üncü hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

Yarın:

20.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: Adnan Deniz Kayatepe

26 Nisan Cumartesi:

16.00 Sivasspor - Antalyaspor: Burak Pakkan

19.00 Bodrum FK - Samsunspor: Yasin Kol

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

27 Nisan Pazar:

16.00 Trabzonspor - Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Konyaspor-Adana Demirspor: Arda Kardeşler

19.00 Kayserispor-Rizespor: Atilla Karaoğlan

19.00 Eyüpspor-Galatasaray: Çağdaş Altay

28 Nisan Pazartesi:

20.00 Göztepe - Başakşehir: Kadir Sağlam