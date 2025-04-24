Kayserispor – Rizespor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek
Süper Ligin 33'üncü haftasında Kayserispor ile Rizespor arasında oynanacak olan müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Ligin 33’üncü haftasında oynanacak olan müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı. Kayserispor’un Rizespor ile oynayacağı müsabakayı Sakarya bölgesi hakemi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Candaş Elbil yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak Ali Yılmaz görevlendirildi. Atilla Karaoğlan Kayserispor’un son olarak evinde Beşiktaş’a 3-0’lık skorla mağlup olduğu maçı yönetmişti.
Süper Ligin 33’üncü hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
Yarın:
20.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: Adnan Deniz Kayatepe
26 Nisan Cumartesi:
16.00 Sivasspor - Antalyaspor: Burak Pakkan
19.00 Bodrum FK - Samsunspor: Yasin Kol
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
27 Nisan Pazar:
16.00 Trabzonspor - Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Konyaspor-Adana Demirspor: Arda Kardeşler
19.00 Kayserispor-Rizespor: Atilla Karaoğlan
19.00 Eyüpspor-Galatasaray: Çağdaş Altay
28 Nisan Pazartesi:
20.00 Göztepe - Başakşehir: Kadir Sağlam