Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bayramlaştı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nda gerçekleşen video konferans bağlantısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bayramlaştı.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma programına Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı ve partililer katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milletvekili Çopuroğlu ve partililer, gerçekleştirilen video konferans bağlantısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bayramlaştılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Kayserililere selamlarını göndererek Başkan Büyükkılıç, Çopuroğlu ve Kayseri İl Teşkilatı’nın Ramazan Bayramını tebrik etti.

Bayramlaşma programının ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, “AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’mızda gerçekleşen video konferans bağlantısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bayramlaşmamızı gerçekleştirdik” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayserililere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını ileterek, “Siz değerli hemşehrilerimize selamını ileterek bayramımızı tebrik eden dünya liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şahsım ve şehrim adına şükranlarımı sunuyor, bayramımızı bir kez daha tebrik ediyorum” diye konuştu.