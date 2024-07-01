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Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantısı için Ankara'da

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara'da düzenlenen ve 3 gün sürecek AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılıyor.

Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantısı için Ankara'da
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara’da düzenlenen ve 3 gün sürecek AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katılıyor.

30 Haziran Pazar günü Ankara Kızılcahamam’da başlayan AK Parti Yerel Yönetimler Değerlendirme ve İstişare Toplantısı, büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımıyla devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra ilçe belediye başkanlarının da yer aldığı toplantıda, yerel yönetimlere ait konular değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımcılara hitap edeceği AK Parti Yerel Yönetimler Değerlendirme ve İstişare Toplantısı’nı değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Yerel Yönetimler Değerlendirme ve İstişare Toplantısı’nın ülkemiz ve milletimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Haber Merkezi
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