Nevşehir'de üvey dede cinayeti

Nevşehir’de 18 yaşındaki genç, tartıştığı üvey dedesini bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, 18 yaşındaki Emir Y. babaannesi ile birlikte kalan üvey dedesi ile gece saatlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından çıkan kavgada Emir Y., üvey dedesi 74 yaşındaki Necmettin Eşsiz’i ve kavgayı ayırmaya çalışan babaannesi Ayşe Y.’yi bıçakladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Necmettin Eşsiz’in hayatını kaybettiği belirlenirken, babaanne Ayşe Y. de Nevşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Olayın ardından Emir Y. ve babası Ali Y. ile birlikte 2 kişi daha gözaltına alındı. Zanlı ve gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.