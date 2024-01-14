Başkan Büyükkılıç, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nı inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de üretimin kalbi olan Organize Sanayi Bölgesi'ne giden Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki tamamlanan asfalt yol incelemesinde bulunarak, '35 milyon TL'lik yağ gibi asfalt oldu' diye konuştu.

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  • 14.01.2024 10:47
  • Güncelleme: 14.01.2024 10:54
Başkan Büyükkılıç, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nı inceledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de üretimin kalbi olan Organize Sanayi Bölgesi’ne giden Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki tamamlanan asfalt yol incelemesinde bulunarak, “35 milyon TL’lik yağ gibi asfalt oldu” diye konuştu.

Ulaşılabilir bir şehir için yollardaki konforu ve güvenliği arttırma ile genişletme ve iyileştirme çalışmalarına ara vermeden devam eden Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 3 şerit şeklinde yeniden yenilenen ve asfaltı yapılan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı yolunda açıklamalarda bulunarak, yolun hayırlı olması temennisinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Organize Sanayi’mizle, Altınoluk Mahallemizin arasındaki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’mızın bu kısmının hem geliş-hem gidiş kısmını 3 şerit şeklinde yeniden yeniledik, asfaltını yaptık, orta refüjü düzenledik ve kenarlarda su kanallarını yeniden yaptık. Ayrıca her iki tarafın da duvarlarını yeniledik” diye konuştu. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne ulaşım sağlayan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nı kullanan vatandaşlar tarafından dua aldıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, yolun 35 milyon TL maliyeti olduğunu ifade ederek; “Kısacası yaklaşık 35 milyon TL’lik bir yatırım ile burası çok kullanılan ve ağır tonajlı araçların geçmesinden kaynaklı olarak da standardının bozulduğu ve kademelerin oluştuğu bir boyuttan artık yağ gibi asfaltının olduğu ve iş adamlarımızın buradaki Organize Sanayi’mizin gerçekten çalışan kardeşlerimizin hepsinin bizlere dua ettiğini gördük” ifadelerini kullandı. Açıklamasında Büyükkılıç, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda tavsiyelerde bulunarak, “Ben emeği geçen Fen İşleri ekibimize teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin” diyerek yolu kullanan sürücülerden kurallara uymaları ve aşırı hız yapmamaları ricasında bulundu.

Başkan Büyükkılıç’a incelemeler esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal da eşlik etti.

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İHA

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