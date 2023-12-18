Başkan Büyükkılıç, gençlerle bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Melikgazi Belediyesi Tınaztepe Sosyal Tesisleri ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi.

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  • 18.12.2023 11:36
  • Güncelleme: 18.12.2023 11:43
Başkan Büyükkılıç, gençlerle bir araya geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Melikgazi Belediyesi Tınaztepe Sosyal Tesisleri ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi.

Gençlere yönelik proje, faaliyet ve yatırımları ile her zaman onların yanında yer almaya özen gösteren Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede Melikgazi Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği Melikgazi Belediyesi Tınaztepe Sosyal Tesisleri’ni ziyaret etti. YKS sınavına hazırlanan gençlerle sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştiren Büyükkılıç, öğrencilere derslerinde ve sınavlarında başarılar temenni etti. Gençler de Başkan Büyükkılıç’a gençlere özel yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti. Ders çalışan gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Büyükkılıç; "Melikgazi Belediye Başkanlığı dönemimizde hayata geçirdiğimiz Melikgazi Belediyesi Tınaztepe Sosyal Tesisleri’mizi ziyaret ederek, geleceğimizin teminatı olan sevgili gençlerimiz ile bir araya geldik. Rabbim her birinin yolunu, bahtını açık etsin” diye konuştu.

İmza attığı hizmetler ve yatırımlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ‘genç dostu’ ödülü alan Başkan Büyükkılıç, gençlerin ve çocukların her zaman yanında yer alacaklarını söyledi.

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İHA

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