  • Haberler
  • Gündem
  • Başkan Büyükkılıç güne esnaf ziyaretleriyle başladı

Başkan Büyükkılıç güne esnaf ziyaretleriyle başladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç güne esnaf ziyaretiyle başladı. Başkan Büyükkılıç, esnaf dükknlarını gezip, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç güne esnaf ziyaretleriyle başladı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; güne esnaf ziyaretiyle başladı. Başkan Büyükkılıç, esnaf dükkânlarını gezip, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Her fırsatta Kayserililerle buluşmaya özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent merkezindeki esnaflarla buluştu. Başkan Büyükkılıç, Melikgazi bölgesindeki esnafları tek tek ziyaret ederek talep ve önerilerini sordu. Başkan Büyükkılıç’ı, güler yüzlü, sıcak ve samimi bir şekilde karşılayan esnaf ve vatandaşlar da Büyükkılıç’a hizmetlerinden, ilgi, alakalarından dolayı teşekkür ve dua ettiler. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Ahi ahlakıyla ahlaklanmış esnaflarımız bizim için çok önemli. Bu şehir sizin şehriniz, biz bu şehre sevdalıyız, sizlere hizmet etmeyi de ibadet olarak biliyoruz” dedi.

Esnaflar ve vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, esnaf dükkânlarını tek tek ziyaret ederek, esnafla sohbet edip hayırlı işler temennisinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç güne esnaf ziyaretleriyle başladı
Başkan Büyükkılıç güne esnaf ziyaretleriyle başladı
Başkan Büyükkılıç güne esnaf ziyaretleriyle başladı
Başkan Büyükkılıç güne esnaf ziyaretleriyle başladı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Eski Özhaseki Bakan'ın Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu görevden alındı
Eski Özhaseki Bakan'ın Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu görevden alındı
Soğanlı'da yürüyüş yaparken düşerek mahsur kalan turist kurtarıldı
Soğanlı'da yürüyüş yaparken düşerek mahsur kalan turist kurtarıldı
Aranan şahıs bahçedeki halının altında yakalandı
Aranan şahıs bahçedeki halının altında yakalandı
Komşular arasında 'çöp' kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Komşular arasında 'çöp' kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
CHP'li Belediye'den Sokak Köpeklerine Muhteşem Çözüm!
CHP’li Belediye’den Sokak Köpeklerine Muhteşem Çözüm!