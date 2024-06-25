Başkan Büyükkılıç ilçeleri 'hizmet' ile ihya etmeye devam edecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkezde olduğu kadar kırsalda da hizmetlerini çeşitlendirerek arttırıyor. Bu doğrultuda Başkan Büyükkılıç, yeni dönemdeki proje ve çalışmalar ile ilçeleri ihya etmeyi sürdürecek.

Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, kente damga vuran vizyon projelerin yanı sıra yaşam standardını yükselten çalışmalara da imza atarken, kent merkezi ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeksizin faaliyetlerini sürdürmeye gayret ediyor.

Geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de proje ve çalışmaları sıralayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ilçelere yönelik söz konusu faaliyetlerle kırsal mahalleleri de ihya etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Yeni dönemdeki projelerini ve planlanan çalışmaları sıralayan Büyükkılıç, tarımdan ulaşıma, eğitim ve sosyal donatılardan spora kadar pek çok alanda faaliyetleri olduğunun altını çizdi. Başkan Büyükkılıç, yeni 5 yılda da ilçelere yapılacak bazı projeleri şu şekilde sıraladı:

“Develi terminal projemiz ile ilçemiz yeni ve modern ilçe terminaline kavuşmuş olacak. Öte yandan develi otopark ve meydan düzenlemesi çalışmamız sayesinde de ilçemiz güzel bir görünüme kavuşurken, ilçe sakinlerine konforlu bir yaşam da sunmuş olacak” derken, Yahyalı’da ise Yahyalı Millet Kıraathanesi yapılacağını paylaştı. Pazar yerleri konusunda ise Talas Yenidoğan ve Bahçelievler Mahallesi’ne yeni ve modern pazar yerleri inşa edileceğini aktaran Büyükkılıç, tarım ve hayvancılığa destek kapsamında ise gayretlerinin süreceğini kaydederek, “Çiftçinin ve besicinin her daim yanındayız. Desteklerimiz devam edecek. Tohum desteği, arılı kovan dağıtımı, hayvancılık işletmelerine su desteği, koyun dağıtımı desteklerimiz sürecek” dedi.

Ulaşım çalışmaları, kütüphane ve sosyal donatılar yapımı devam edecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ve Pınarbaşı’ya ilçe kütüphanesi yapılacağını ayrıca Develi’deki Develi Askerlik Şubesi’nin müze ve kütüphaneye çevrileceğini belirterek, “İlçelerimize sıcak asfalt, sathi kaplama yol yapım, sanat yapıları kırsal mahallelerimize köprü ve baks yapım ile ilçe belediyelerimize kırsal mahallelerde kullanmak üzere kilitli parke desteğimiz devam edecek. Ayrıca ilçe tesis bakım onarım desteğimiz ile ilçe spor sahaları yapım çalışmalarımız da sürecek” şeklinde konuştu.