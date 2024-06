Başkan Büyükkılıç'ın gençlerle park keyfi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi önündeki parkta gençlerle keyifli bir ortamda vakit geçirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’deki faaliyetleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ‘genç dostu şehir’ ödülü alarak gençlerin yanında yer alırken, Başkan Büyükkılıç gençlerin her zaman yanında yer alıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi önündeki parkta dinlenen gençlerin yanına gitti. Gençlerle tanışan ve onlarla bir süre sohbet eden Başkan Büyükkılıç, onlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükkılıç, her zaman gençlerin yanında yer almaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Belediyemizin hemen önündeki parkta hemşehrilerimin gününe ortak oldum. Sohbet ettik, gençlerimizle kucaklaştık. Bu sıcak yaz gününde enerjilerini ve sevgilerini görmek beni çok mutlu etti. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Her şey sizler için, Her şey Kayseri için” diye konuştu.