Başkan Büyükkılıç'ın insan odaklı projesi, gönüllere dokunmaya devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın insan odaklı projelerinden hasta ve hasta yakınları misafirhaneleri Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastanelerinde yatarak tedavi gören hastaların yakınlarına ev sıcaklığında ve otel konforunda ücretsiz hizmet veriyor.

Kayseri modeli belediyecilik hizmetleri ile Türkiye’ye örnek olan ve takdir toplayan projelere imza atan Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi tarafından hayırsever iş birliğinde hayata geçirilen hasta yakınları misafirhaneleri, gönüllere dokunarak dua almaya devam ediyor.

Kayseri Şehir Hastanesi karşısında hizmet veren Serpil-Mehmet İştahlı Hasta Yakınları Misafirhanesi ve Erciyes Üniversitesi Hastanesi karşısında hizmet veren Ali İhsan Erbil Gülsevim Erbil Hasta Yakınları Misafirhanesi açıldığı günden bu yana hastanelerde yatarak tedavi gören hasta ve hasta yakınlarına ev sıcaklığında ve otel konforunda ücretsiz hizmetini sürdürüyor.

Hastanelerde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarının ücretsiz şekilde konaklayabildiği hasta yakınları misafirhanelerinde, vatandaşların kişisel temizlik ürünleri ihtiyaçlarından kahvaltı ve yemeklerine kadar her türlü ihtiyacı ücretsiz olarak karşılanıyor.

Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever iş birliğinde hayata geçirilen iki ayrı hasta yakınları misafirhanesi Kayseri’nin ilçeleri ve şehir dışından hastanelerde tedavi görmek için gelen vatandaşlar ve yakınları tarafından büyük beğeni kazanırken, vatandaşlar örnek projeden faydalanmalarını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve hayırseverlere dua ve teşekkür ediyor.

Ödüllü örnek proje

Kayseri Şehir Hastanesi karşısında faaliyet gösteren Serpil-Mehmet İştahlı Hasta Yakınları Misafirhanesi ile Erciyes Üniversitesi karşısında hizmet veren Ali İhsan Erbil, Gülsevim Erbil Hasta Yakınları Misafirhanesi hasta yakınlarından dua alırken diğer taraftan da ülke genelinde takdir topladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de tüm ülkeye örnek gösterilen hasta ve hasta yakınları misafirhaneleri, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin düzenlediği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda ‘Sosyal Sorumluluk ve Sağlıklı Yaşam’ kategorisinde ödüle layık görülmüştü.

Projede neler var?

Söz konusu proje, Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Hastaneleri’ne çevre illerden ya da ilçelerden gelen ve yatılı olarak tedavisi devam eden hastaların yakınlarının konaklayabilecekleri ayrıca çevre illerden gelen hastaların tedavileri süresince bu tesiste konaklayabilecekleri bir misafirhane projesi olarak tasarlandı.

Bina oturum alanı 500 metrekare, toplam inşaat alanı bin 500 metrekare olan hasta ve hasta yakınları misafirhanesi zemin+2 kattan oluşuyor. 18 adet normal konaklama odası, 6 adet engelli konaklama odası bulunan misafirhanede, toplam 24 adet oda yer alıyor. Proje bünyesinde, konaklama birimlerinin yanında restoran, çamaşırhane, idari ofisler bulunurken, cephede mantolama cephe sistemi kullanılıyor.

Misafirhanede, belediye ve vakıf iş birliğiyle, çevre il ile Kayseri il ve ilçelerinden gelen, kalacak yeri olmayan hasta ve hasta yakınları konuk edilirken, konuklara sıcak, konforlu ve sosyal donanımı ile otel konforu yaşatılıyor. Misafirhanede, 3 öğün vakıf tarafından yemek verilirken, giyim, gıda ve ulaşım gibi giderler de karşılanıyor.