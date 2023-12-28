Başkan Büyükkılıç'ın insan odaklı projesi, gönüllere dokunmaya devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın insan odaklı projelerinden hasta ve hasta yakınları misafirhaneleri Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastanelerinde yatarak tedavi gören hastaların yakınlarına ev sıcaklığında ve otel konforunda ücretsiz hizmet veriyor.

PAYLAŞ
  • 28.12.2023 10:54
  • Güncelleme: 28.12.2023 16:13
Başkan Büyükkılıç'ın insan odaklı projesi, gönüllere dokunmaya devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın insan odaklı projelerinden hasta ve hasta yakınları misafirhaneleri Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastanelerinde yatarak tedavi gören hastaların yakınlarına ev sıcaklığında ve otel konforunda ücretsiz hizmet veriyor.

Kayseri modeli belediyecilik hizmetleri ile Türkiye’ye örnek olan ve takdir toplayan projelere imza atan Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi tarafından hayırsever iş birliğinde hayata geçirilen hasta yakınları misafirhaneleri, gönüllere dokunarak dua almaya devam ediyor.

Kayseri Şehir Hastanesi karşısında hizmet veren Serpil-Mehmet İştahlı Hasta Yakınları Misafirhanesi ve Erciyes Üniversitesi Hastanesi karşısında hizmet veren Ali İhsan Erbil Gülsevim Erbil Hasta Yakınları Misafirhanesi açıldığı günden bu yana hastanelerde yatarak tedavi gören hasta ve hasta yakınlarına ev sıcaklığında ve otel konforunda ücretsiz hizmetini sürdürüyor.

Hastanelerde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarının ücretsiz şekilde konaklayabildiği hasta yakınları misafirhanelerinde, vatandaşların kişisel temizlik ürünleri ihtiyaçlarından kahvaltı ve yemeklerine kadar her türlü ihtiyacı ücretsiz olarak karşılanıyor.

Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever iş birliğinde hayata geçirilen iki ayrı hasta yakınları misafirhanesi Kayseri’nin ilçeleri ve şehir dışından hastanelerde tedavi görmek için gelen vatandaşlar ve yakınları tarafından büyük beğeni kazanırken, vatandaşlar örnek projeden faydalanmalarını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve hayırseverlere dua ve teşekkür ediyor.

Ödüllü örnek proje

Kayseri Şehir Hastanesi karşısında faaliyet gösteren Serpil-Mehmet İştahlı Hasta Yakınları Misafirhanesi ile Erciyes Üniversitesi karşısında hizmet veren Ali İhsan Erbil, Gülsevim Erbil Hasta Yakınları Misafirhanesi hasta yakınlarından dua alırken diğer taraftan da ülke genelinde takdir topladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de tüm ülkeye örnek gösterilen hasta ve hasta yakınları misafirhaneleri, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin düzenlediği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda ‘Sosyal Sorumluluk ve Sağlıklı Yaşam’ kategorisinde ödüle layık görülmüştü.

Projede neler var?

Söz konusu proje, Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Hastaneleri’ne çevre illerden ya da ilçelerden gelen ve yatılı olarak tedavisi devam eden hastaların yakınlarının konaklayabilecekleri ayrıca çevre illerden gelen hastaların tedavileri süresince bu tesiste konaklayabilecekleri bir misafirhane projesi olarak tasarlandı.

Bina oturum alanı 500 metrekare, toplam inşaat alanı bin 500 metrekare olan hasta ve hasta yakınları misafirhanesi zemin+2 kattan oluşuyor. 18 adet normal konaklama odası, 6 adet engelli konaklama odası bulunan misafirhanede, toplam 24 adet oda yer alıyor. Proje bünyesinde, konaklama birimlerinin yanında restoran, çamaşırhane, idari ofisler bulunurken, cephede mantolama cephe sistemi kullanılıyor.

Misafirhanede, belediye ve vakıf iş birliğiyle, çevre il ile Kayseri il ve ilçelerinden gelen, kalacak yeri olmayan hasta ve hasta yakınları konuk edilirken, konuklara sıcak, konforlu ve sosyal donanımı ile otel konforu yaşatılıyor. Misafirhanede, 3 öğün vakıf tarafından yemek verilirken, giyim, gıda ve ulaşım gibi giderler de karşılanıyor.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Şehitler için Yılbaşı Programları Olmasın'

'Şehitler için Yılbaşı Programları Olmasın'

Overlokçu Kapınıza Geldi

Overlokçu Kapınıza Geldi

Buğdaylı cinayeti sanıklarına ceza yağdı

Buğdaylı cinayeti sanıklarına ceza yağdı

Kayseri'de şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu

Kayseri'de şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu

Şirintepe Akıl Küpü Kütüphanesi'nde sona yaklaşıldı

Şirintepe Akıl Küpü Kütüphanesi'nde sona yaklaşıldı

En 'özel' bilim fuarı

En 'özel' bilim fuarı

Çok Okunanlar
1
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

2
Başkan Gülsoy: 'İsrail - Filistin ve Rusya - Ukrayna faktörü Türkiye iç piyasası üzerinde etkili oluyor'

Başkan Gülsoy: 'İsrail - Filistin ve Rusya - Ukrayna faktörü Türkiye iç piyasası üzerinde etkili oluyor'

3
Başkan Büyüksimitci, 'İhracatımız aylık bazda artmaya devam ediyor'

Başkan Büyüksimitci, 'İhracatımız aylık bazda artmaya devam ediyor'

4
Başkan Gülsoy: 'Olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme göstermesi memnuniyet vericidir'

Başkan Gülsoy: 'Olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme göstermesi memnuniyet vericidir'

5
OSB Başkanı Yalçın: 'İhracat arıtışı için sektörel kredi destekleri verilmeli'

OSB Başkanı Yalçın: 'İhracat arıtışı için sektörel kredi destekleri verilmeli'

6
İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı görevden alındı

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı görevden alındı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye Harp Malulü Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi tarafından şehitler için mevlidi şerif okutuldu

Türkiye Harp Malulü Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi tarafından şehitler için mevlidi şerif okutuldu

Kayseri'ye Erciyes OSB Müjdesi

Kayseri’ye Erciyes OSB Müjdesi

DAHA FAZLA
Genç avukat kalbine yenik düştü

Genç avukat kalbine yenik düştü

Durdurulan çekicide 400 paket kaçak sigara bulundu

Durdurulan çekicide 400 paket kaçak sigara bulundu

20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu

20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu

Belediye Başkan Adaylarının Netleşmesi Seneye kaldı

Belediye Başkan Adaylarının Netleşmesi Seneye kaldı

Vali Çiçek: 'Her mahallede bir spor okulumuz olsun istiyoruz'

Vali Çiçek: 'Her mahallede bir spor okulumuz olsun istiyoruz'