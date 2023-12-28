Milli Piyango haramın ta kendisi

2024 yılına sayılı günler kala en çok merak edilen konulardan biri de piyango bileti almanın caiz olup olmadığı. Milli Piyango bileti almak caiz mi? Müslüman piyango biletini neden almamalı? Her yıl olduğu gibi Diyanet İşleri konuyla ilgili mutad açıklamasını yaptı.

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  • 28.12.2023 10:56
  • Güncelleme: 28.12.2023 10:56
Milli Piyango haramın ta kendisi

 

Diyanet her yıl en çok merak edilen soruyu yanıtladı: Yılbaşında piyango bileti almak caiz mi?

2024 yılına sayılı günler kala en çok merak edilen konulardan biri de piyango bileti almanın caiz olup olmadığı. Diyanet İşleri, piyango biletinin alımının haram olduğunu belirterek "Para çıkarsa fakire fukaraya dağıtın" fetvasında bulundu.

Din İşleri Yüksek Kurulu Milli Piyango’nun haram olduğuna ilişkin bir fetva yayımladı.

Yapılan açıklamada, “Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların, geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile zararı daha da yaygın olmaktadır.” denildi.

"Ey inananlar, içki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şüphesiz şeytan içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan, namazdan alıkoymak ister." (el-Mâide, 5/90, 91)

Diyanet, şans oyunlarının devlete getirdiği hasılat için ise “Bu tür oyunların hasılatından bazı kuruluş ve hayır kurumlarının yararlanması, onları meşru hale getirmez ve haramlık hükmünü değiştirmez. Bu yollardan birisiyle elde edilen kazançlar, sevap beklenmeyerek yoksullara veya hayır kurumlarına verilmelidir. Hz. Peygamber bu tür haram kazançların harcanmasının ve güya sadaka olarak verilmesinin mümkün olmayacağını haber vermiştir” dedi. (Diyanet)

Haber Merkezi

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