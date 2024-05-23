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Başkan Büyükkılıç, İstanbul'da Teknoloji Liderleri Zirvesi'ne katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç İstanbul'da düzenlenen teknoloji, akıllı şehir ve yapay zeknın ele alındığı, teknoloji alanında Türkiye'nin önde gelen karar vericileri ve kanaat önderlerinin teşrif ettiği Teknoloji Liderleri Zirvesi 2024 Etkinliği'ne katıldı.

Başkan Büyükkılıç, İstanbul'da Teknoloji Liderleri Zirvesi'ne katıldı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; İstanbul’da düzenlenen teknoloji, akıllı şehir ve yapay zekânın ele alındığı, teknoloji alanında Türkiye’nin önde gelen karar vericileri ve kanaat önderlerinin teşrif ettiği Teknoloji Liderleri Zirvesi 2024 Etkinliği’ne katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; BMI Business School’un organizasyonuyla gerçekleşen Teknoloji Liderleri Zirvesi 2024 etkinliğine katıldı. Teknoloji Liderleri Zirvesi 2024 Etkinliği’nde ’Yapay Zekâ Çağında Akıllı Şehirler’ konusunda gelecek beklentileri, trendler ve iyi uygulamalar konuşuldu. Etkinlikte, ‘Yapay Zekâ Çağında Yeşil ve Dijital Dönüşüm Odağında Birlikte Geliştirme’, ‘Akıllı ve Dirençli Kent Teknolojileri’, ‘Yenilenebilir Enerjide Yüksek Teknoloji ve Ar-Ge’nin Önemi’ gibi konu başlıkları yer aldı. Başkan Büyükkılıç, çok verimli geçen zirve ile ilgili yaptığı açıklamada; "Çok verimli ve anlamlı geçen Teknoloji Liderleri Zirvesi’nde önemli konuları teknoloji alanında kanaat önderleri ile tartışma ve görüşme imkânı bulduk. Ayrıca, zirvede büyükşehirlerden gelen belediye başkanları Kayseri’ye geldiklerinde planlı, düzenli, huzurlu bir şehir gördüklerini ifade etmeleri bizleri çok keyiflendirmiştir” diye konuştu. Kayseri’deki akıllı şehir projeleri ile kenti sürdürülebilir bir geleceğe taşıyacak yenilikçi çözümler ürettiklerini ifade eden Büyükkılıç, “Teknolojinin imkânlarını sonuna kadar kullanmalıyız, yaşamın her alanında hayatı kolaylaştırıp, verimliliği arttıracağız” dedi.

Başkan Büyükkılıç’a, Teknoloji Liderleri Zirvesi 2024 Etkinliği’nde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcüman da eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, İstanbul'da Teknoloji Liderleri Zirvesi'ne katıldı
Başkan Büyükkılıç, İstanbul'da Teknoloji Liderleri Zirvesi'ne katıldı
Başkan Büyükkılıç, İstanbul'da Teknoloji Liderleri Zirvesi'ne katıldı
Başkan Büyükkılıç, İstanbul'da Teknoloji Liderleri Zirvesi'ne katıldı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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