Başkan Büyükkılıç, KADEM yönetimi ile bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kayseri Temsilciliği’ni ziyaret ederek, Kayseri Temsilcisi Sibel Göç Karaosmanoğlu ve yönetimiyle bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de yerel yönetim hizmetlerini etkin şekilde sürdürebilmek amacıyla kamu kurum kuruluşları, odalar, dernekler ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek istişarelerde bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte Kadın ve Demokrasi Derneği Kayseri Temsilciliği’ni ziyaret etti.

Ziyarette, kadınların ve gençlerin gelişimlerini destekleyen mesleki ve kişisel çalışmalara imza atan derneğin her bir üyesine teşekkür eden Büyükkılıç, yönetime çalışmalarında kolaylıklar diledi.

KADEM Kayseri İl Temsilcisi Sibel Göç Karaosmanoğlu da Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, KADEM tarafından Kayseri ve ilçesi sınırları içinde kadınların ve gençlerin gelişimlerini destekleyecek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretin sonunda Büyükkılıç’a Kayseri Temsilcisi Sibel Göç Karaosmanoğlu ve yönetimi tarafından çiçek takdim edildi.