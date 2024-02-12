Ev verme vaadiyle vatandaşı dolandırdıkları iddia edilen sanıklar hakim karşısında

Kayseri’de ev verme vaadiyle dolandırıcılık faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla yargılanan 3 sanık hakim karşısına çıktı.

Ev verme vaadiyle para alıp sonrasında tapu teslimi yapmadığı ve mağdurların yaptıkları ödemeleri de firmanın geri iade etmediği iddiasıyla yargılanan 3 firma yetkilisi sanık bugün Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuksuz sanıklar; C.Ç., T.Ç., T.Ç., müşteki D.F.Ç. ve taraf vekilleri hazır bulundu. Şirketin yüzde 50 ortağı olan T.Ç. mahkemede yaptığı açıklamada; “Daireyi 900 bin TL’ye sattım. 500 bin TL ödeme aldım, 400 bin TL ödeme alamadım. Tapuyu teslim etmek için müşteki şahsı çağırdım. ’Kalan ödemeyi yapın tapuyu teslim edeyim’ dedim. Gelmediler, yapmaları gereken ödemeyi de yapmadılar. Ben de evi bir başkasına sattım. ’Kalan 400 bin TL’yi ödeyin başka daire verelim’ dedim. Kabul etmediler. Zararı karşılamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Mahkemeye SEGBİS ile bağlanan Müşteki D.F.Ç. ise; "Daire aldık, 500 bin TL ödeme yaptık. Kalan parayı tapu tesliminde verecektik. Paramız hazırdı. Bizi sürekli ertelediler. Tapu vermediler. 2 ay oyaladılar. Sanık T.Ç.’ye bir türlü ulaşamadık. Sürekli ’sana döneceğiz’ diyerek oyaladılar. Biz Konya’da evimizi sattık ödeme yapabilmek için. Oradaki evimizden de olduk. Buradaki evimizi de alamıyoruz. Evsiz kaldım, ailemin yanında yaşıyorum. Bana ’Daire hazır gel al’ demediler. Bize sattıkları eve başkalarını yerleştirdiler. ’Başka daire verelim’ dediler sonra o verecekleri dairenin de 2 sefer el değiştirdiğini öğrendik. Hepsi ortak, 3’ünden de şikayetçiyim. Diğer daire teklif edildikten sonra da 2 bin 500 TL doğal gaz parası istediler onu da verdik” dedi.

Mahkeme heyeti dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi ve eksik hususların giderilmesi gerekçesiyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Avukat Şükran Merve Doğan, sanıkların ’nitelikli dolandırıcılık’ suçundan cezalandırılmasını istediklerini kaydederek, "İlk duruşma bugündü, 3 sanığın ifadeleri alındı. Müvekkilimiz de aynı şekilde mağduriyetini belli etti, ifadesini verdi. Biz de beyanlarımızı sunduk. Duruşma 12 Haziran’a ertelendi. Halihazırda diğer soruşturma dosyaları devam ediyor. İnşallah yakın zamanda onlar da iddianame aşamasına gelecek ve bu dosya ile birleşecek. Diğer mağdurlar da toplu bir suç duyurusunda bulunacaklar. Mağdur sayısı çok fazla, hali hazırda inşaatın bitmemesi sebebiyle mağdur olanlar var. Bir de az önceki dosyada olduğu gibi çakışan veya 2., 3. kişilere satılan daireler nedeniyle mağdur olan birçok kişi var. Bunlar da toplu olarak suç duyurusunda bulunacaklar. İlerleyen süreçte zaten önümüzü daha net göreceğiz. Umudumuz bir an önce tutuklanıp cezalandırılmaları. Adalete güveniyoruz. Takdir tabii ki de sayın mahkemenindir. Sanıklar mahkemede sözleşmeyi haklı olarak feshettiklerini, zaten müvekkilimin kısmi ödeme yaptığını, geri kalanını tapu tesliminde ödeyeceklerini kabul ettiklerini, 1. ayda anlaştıklarını söylemişlerdir. Gerçeklere bakıldığında, tapu kayıtlarına bakıldığında 2023 yılının 1. ayında sözleşme yapılmış olmasına rağmen aynı daire 2022 yılının 11. ayında devirleri yapılmış olduğu ortaya çıktı. Yani bahsedilen tarihten çok daha önce devirlerinin yapıldığı görülmüştür. Bunu da mahkememize delilleriyle sunduk. Bununla beraber kendileri haklı olarak sözleşmeyi fesih ettiklerini öne sürdüler. Ancak bunların suçtan kaçmaya yönelik beyanlar olduğunu açık bir şekilde ifade ettik. Eğer haklı bir fesih yapılsaydı sonradan alınan 2 bin 500 TL hususunu sanıklara sorduk. Umarım sonuç bundan sonra daha da olumlu gelişir. Nitelikli dolandırıcılık faaliyetini işleyen bu sanıkların cezalandırılmaların ümit ediyorum" diye konuştu.