Başkan Büyükkılıç, Kapalı Çarşı ve Camikebir esnafı ile buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile birlikte Kapalı Çarşı esnafı ile buluşarak sohbet etti, hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulunarak esnaf ve vatandaşlarla kucaklaştı.

Başkan Büyükkılıç, Kapalı Çarşı ve Camikebir esnafı ile buluştu
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile birlikte Kapalı Çarşı esnafı ile buluşarak sohbet etti, hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulunarak esnaf ve vatandaşlarla kucaklaştı.

Kayseri’de ticaretin kalbi olan kadim ticaret mekânı Kapalı Çarşı’yı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ile Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut eşlik etti.

Büyükkılıç ve Elitaş’a Yoğun İlgi

Kapalı Çarşı esnaf ziyaretinde esnaflardan büyük ilgi gören Başkan Büyükkılıç ve AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş, hem vatandaşlarla görüştü ve sohbet etti hem de esnaf ile görüşerek hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Büyükkılıç ve Elitaş, vatandaş ve esnaf ile fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi. Büyükkılıç esnafların dükkânlarındaki ürünleri de incelerken ürünler ve satışlar hakkında da bilgiler aldı.

Vatandaştan Büyükkılıç’a ‘Yol’ Teşekkürü

Kapalı Çarşı ve Camiikebir çevresindeki esnaf ziyaretinde vatandaşlarla görüşen Başkan Büyükkılıç’a bir vatandaş, kırsal mahallelerdeki konforlu ve güvenli yollardan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek teşekkür etti. Bir vatandaş, “Yolları bir görsen. Allah razı olsun” derken, Büyükkılıç da teşekkür eden vatandaşa şükranlarını ileterek vatandaş ile tokalaştı.

Başkan Büyükkılıç, Kapalı Çarşı ve Camikebir esnafı ile buluştu
Başkan Büyükkılıç, Kapalı Çarşı ve Camikebir esnafı ile buluştu
Başkan Büyükkılıç, Kapalı Çarşı ve Camikebir esnafı ile buluştu
Başkan Büyükkılıç, Kapalı Çarşı ve Camikebir esnafı ile buluştu
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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