Başkan Büyükkılıç, Kayseri OSB'de firmaları ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) şehrin istihdamına katkı sağlayan Kayseri’nin firmalarını ziyaret etmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç, iş yerlerini ziyaret ederek yönetici ve çalışanlarla bir araya gelip hayırlı kazançlar diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel yönetim hizmetleri çerçevesinde sanayi ve üretimin merkezi Kayseri’de istihdama katkı sağlayan firmalarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, bölgede bulunan iş yerlerini ziyaret ederek yönetici ve çalışanlarla bir süre görüştü.

Ziyaretler çerçevesinde önce AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve ilçe belediye başkanları ile birlikte iş yerlerini ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, burada sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mizin her yerde adı takdire şayan”

Başkan Büyükkılıç, yaptığı konuşmasında, Kayseri’nin huzur ve birlik, beraberliğin şehri olduğunu ifade ederek, “Ay yıldızlı Türk Bayrağı’nın altında bu vatana sahip çıkma duygusuyla, başkalarına yük olmayan ve her zamanda yük çeken, sizlerin varlığıyla bu müessesin ayakta durduğu elbette ki, değerli dostlarımız, iş adamlarımız da farkında. Onlarda sizlere adeta bir babanın evlatlarına yaklaşımı mantığı içerisinde sahip çıkan yaklaşım sergiliyor. Çok şükür üretiyorsunuz. Malumunuz 6 Şubat depreminde biz bunu bir miktar fazlasıyla da gördük. Kayseri’mizin hayırsever vatandaşları, sizlerin ürettikleri ile kazanan canlarımız, dostlarımız. Adeta bir rahmet unsuru olarak yağdı. Allah bir daha yaşatmasın. Kayseri’mizin her yerde adı takdire şayan. Bunu sağlayan da en başta sizlersiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kayserimize geldiği sırada benim şahsımda Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimize teşekkür ettiğini sizlerde şahit oldunuz ve gördünüz. Bunu sağlayan sizlersiniz” diye konuştu.

“Kayseri’de hakikaten belediyecilik bağlamında model oluşturduk”

Gece gündüz demeden Kayseri için çalıştıklarını ve ayrıştırmadan, ötekileştirmeden ‘önce insan’ diyerek, hizmet ettiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Bizlerde gece demeden, gündüz demeden bulunduğumuz yerleri adeta hizmet yeri olarak, gördük. İnsanları ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, ırkına, rengine, inancına yaşantısına hiçbir zaman bakmadan önce insan dedik. Elbette bunları yaparken sadece söylemekle değil, uygulamalarımızla ve en önemlisi yaşantımızla sizlere de örnek olmaya özen gösterdik. Biz isimler olarak öndeyiz ama bu işin mutfak kısmında olan ve ortaya gelen ürünü üreten ama hiçbir zaman ön plana çıkmayan sizlersiniz. Biz de bu anlayış içerisinde sizleri temsil etmeye çalıştık. Kayseri’de hakikaten belediyecilik bağlamına model oluşturduk. Pandemi dönemleri yaşandı. Hiçbir zaman mazeret üretmedik. Sizler hep ürettiniz, hep çalıştınız. Çok şükür o manada da krizleri fırsata çevirdik. Deprem dönemi oldu. Hiçbir mazerete sığınmadık. Elhamdülillah bu ezanlarda bu işin şahidi olsun. ‘Hani diyor ya, bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli’. Bu ezanları, bu bayrağımızı, bu vatanımızı, bu devletimizi elimizden almasın. Bir de Filistin konusu var. 20 binin üzerinde canımız, kardeşimiz, şehit oldu. Bir o kadar yaralısı var. Yüzbinlerce insan toprağından sürülmeye çalışılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ekibiyle birlikte lider lider onlarla buluşarak, bu sorunu nasıl aşarızın kaygısı içerisinde. Her türlü fedakarlığı yapıyor. Allah Cumhurbaşkanımıza hayırlı uzun ömürler versin. Her birinize teşekkür ediyor, sağ olun, var olun Allah’a emanet olun” şeklinde konuştu.