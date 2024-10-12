Başkan Büyükkılıç, Kitap Fuarı'nda kitapseverlerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 7’nci Kayseri Kitap Fuarı’nın ilk gününde kitapseverlerle bir araya geldi. Fuar alanında yayınevlerinin stantlarını ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, yayınevi temsilcileri ve fuarda alışveriş yapan kitapseverlerle sohbet etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve ziyaretçi rekorları kıran Kayseri Kitap Fuarı’nın 7’ncisi 11 Ekim Cuma günü kapılarını açarken, 412 yayınevi, 513 yazar ile 3 milyonu aşkın kitabı Kayserililerle buluşturacak fuar ilk saatlerinden itibaren ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Rekorlara imza atan kitap fuarlarının mimarı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da 7’nci Kayseri Kitap Fuarı’nı hem yakından takip ediyor hem de bu dev fuarın heyecanını kitapseverlerle birlikte yaşıyor. Bu çerçevede, Başkan Büyükkılıç, 7’nci Kayseri Kitap Fuarı’nın ilk saatlerinde fuar alanını ziyaret etti. Büyükkılıç’a, ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, daire başkanları eşlik etti. Fuar alanında yayınevlerinin stantlarını tek tek ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, yayınevlerinin temsilcileri ve alışveriş yapan kitapseverlerle sohbet etti. Büyükkılıç, fuar alanında oluşturulan Kayseri Kitap Fuarı Hatırası sınıfındaki sıralara oturdu ve burada rekorlar kıran fuara dair açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin okuyan ve okutan bir şehir olduğuna vurgu yaparak; "20 binin üzerinde ortaöğrenim öğrencisi olan, 75 bin yükseköğrenim öğrencisi olan, 5 tane üniversitesi olan, bin civarında okul, 23 bin civarında öğretmen olan bir şehirden söz ediyoruz. Okuyan ve okutan şehir" dedi. Çocuklar ve gençleri kitaplarla tanıştırıp kitap kurdu yapmanın önemine değinen Büyükkılıç; "Başarıdan başarıya imza atıyor çocuklarımız. Onları desteklemek, yüreklendirmek, onları kitaplarla tanıştırıp kitap kurdu yapmak bizim için önemli. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 15 tane kütüphanemiz söz konusu. Kitaplarla hem şehrimizi buluştururken fuar yoluyla da milyonlarca insanın buraya gelmesine fırsat sağlıyoruz” ” şeklinde konuştu.

Kitap fuarını dolduran öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlara hediye çeki dağıtan Büyükkılıç, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen gençleri de kırmadı. Başkan Büyükkılıç, yayınevlerinin temsilcilerine de hoş geldiniz diyerek, iyi fuarlar diledi. Kitap Fuarı ziyaretçileri de düzenlenen fuar ile sunulan imkânlardan dolayı Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.