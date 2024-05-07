Başkan Büyükkılıç kuraya hak kazananların tamamına arılı kovan verdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve 500 üreticiye 1000 arılı kovanın kurayla dağıtılacağı Hobim Arıcılık Projesi’nde başvuru sahiplerinin talebini geri çevirmeyerek kuraya hak kazanan 984 üreticinin tamamına iki adet arılı kovan sözü verdi. Başkan Büyükkılıç, “984 kişi belgelerini tamamlamış, kuraya katılmayı hak etmiş, tamamına arılı kovan verelim. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Kentte zenginleştirilmiş bitki çeşitliliği ile arıcılığın ve yenilikçi arı ürünlerinin yaygınlaştırılması, ihtisas kurs merkezlerinde alınan bilgilerin teoriye dökülmesi ve Kayserililerden gelen yoğun talep üzerine, vatandaşların ev ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla Hobim Arıcılık Projesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildi.

Bu kapsamda 29 Mart 2024 tarihinde başvuruları tamamlanan, 26 Nisan 2024 tarihinde ise başvuru sahiplerinden gerekli belgelerin istenmesi sonucu katılım hakkı kazanan üreticileri belirleme işlemlerini tamamlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından noter huzurunda kura çekim töreni düzenlendi.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Erciyes Salonu’nda düzenlenen Hobim Arıcılık Projesi Arılı Kovan Kura Çekimi Töreni’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı.

Törene, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, üreticiler ve kuraya katılmaya hak kazanan vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Hobim Arıcılık Projesi Arılı Kovan Kura Çekimi Töreni’nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kuralar çekilecek, heyecanla buradaki kardeşlerimiz de sonuca erişecek. Az konuşup çok iş yapmak lazım. Değerli il müdürümüze, ziraat odalarımızın hem koordinatör hem değerli başkanına hem de oradaki mesai arkadaşlarıma ve basınımıza ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

“Çiftçimize Değer Verildiği Zaman, Neler Yapacağını Hep Beraber Görüyoruz”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin sanayi ve ticaretin yanında tarımda da kendisinden söz ettiren bir şehir olduğuna dikkat çekerek, “Çiftçimize değer verildiği zaman, sahip çıkıldığı zaman neler yapacağını görüyoruz ve bu heyecanı da hep beraber yaşıyoruz. Kayseri tabi ki bir sanayi, ticaret şehri ama bunun yanında da tarımda kendisinden söz ettiren bir şehir olma yolunda gerek Tarım İl Müdürlüğümüzün gayretleriyle, bakanlığımızın, gerekse belediyemizin destekleriyle bunu sürdürüyor, sürdürmeye de devam edeceğimizi buradan paylaşmak istiyorum” şeklinde konuştu.

“Tam 141 Alanda Kurs Veriliyor”

Büyükşehir’in mesleki kurs ve eğitimlerde öncü kuruluşu KAYMEK’in içerisinde arıcılık da bulunan tam 141 alanda kurs verdiğini belirten Büyükkılıç, “Malumunuz bizim KAYMEK kurs merkezimiz var, burada tam 141 alanda kurs veriliyor. Bunlardan bir tanesi de arıcılıkla ilgili uygulama kursları. Uygulama için kovanları ve desteğini sağlamazsak bir anlamı olmaz dedik. Aynı zamanda profesyonel arıcılık yapanlara da desteklerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Kayseri Büyükşehir Belediyesi Desteklerini Sürdürmeye Devam Ediyor”

Büyükkılıç, 2022, 2023 yıllarında arıcılık alanında sağladıkları destekleri hatırlatarak, şunları söyledi:

“Bu alanı önemsiyoruz. Arılar doğada çok önemli fonksiyon üstlenen, hepimiz içinde önem arz eden canlılar. Hakiki balın kıymetini ve insanlara yapmış olduğu katkıyı da göz ardı edemeyiz. İşte bu bütün güzellikleri bir arada taşıyan bir anlayış içerisinde bu işlerle ilgilenen dostları desteklemek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2022’de dağıttık, 2023’te dağıttık, şimdi 2024’te yine dağıtıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi desteklerini sürdürmeye devam ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun.”

“5 Sene İçerisinde 500 Milyon TL Destekleme Yapan Tek Büyükşehir Belediyesi”

Kayseri’nin tarım ve hayvancılık potansiyeli hakkında bilgiler veren İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da tarım ve hayvancılık denilince Kayseri’nin Türkiye’de söz sahibi bir il olduğunu belirterek, “Tabi burada da özellikle Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm belediyelerimizin büyük katkısı var. Arıcılık da önemli bir konumuz bizim. Bugün de Büyükşehir Belediyemizin arılı kovan desteği var. Büyükşehir Belediyemiz tarımsal destek olarak 5 sene içerisinde 500 milyon TL destekleme yapan tek büyükşehir belediyesi. Bu konuda da hem başkanımıza hem bütün yetkililere canı gönülden teşekkür ediyoruz. Dağıtılacak olan arılı kovanların da hayırlı olmasını temenni ediyorum. Siz yeter ki üretin biz hep yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

“Memduh Ağabeyimizin Bu Güzel Törenlerine Gelmeyi Seviyoruz”

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ise konuşmasına “Memduh ağabeyimizin bu güzel törenlerine hep gelmeyi seviyoruz. Niye, dağıtıyor” diye başlayarak şunları söyledi:

“Allah razı olsun başkanım. Nohut aldık, ektik. Aspir tohumunu aldık, ektik. Mercimeği aldık, ektik. Bütün verilen tohumları, yem bitkilerini aldık, ektik. Allah’a şükürle olsun. İlimizde kurak bir mevsim geçiyordu, çok şükür yağmur da yağdı. Çiftçilerimiz de sıkıntıdan kurtuldu. Cenab-ı Allah’a ne kadar şükretsek az. Kayseri’de hatırı sayılır bir üretim var. Hayvancılık var, tavukçuluk var, balıkçılık var. Çok şükür bununla arıcılık da olacak inşallah. Arıcılık da kıymetli bizim için. Kırsal ilçelerimizde arıcılık iyi. Bugün de Memduh ağabeyim bin tane arı dağıtıyormuş. İnşallah alanlar buna iyi bakar, arıcılık çok hassas bir iş. Hafife alınacak bir şey değil. İnşallah bunlar iki dört olur, dört on olur, on yirmi olur. Kayseri’mize bir katkı sağlar.”

“Türkiye’de Çiftçiye, Hayvancılık Sektörüne En Çok Hizmet Veren, En Çok Ödenek Ayıran Başkan Büyükkılıç”

Türkiye’de çiftçiye ve sektöre en çok destek olan belediye başkanının Dr. Memduh Büyükkılıç olduğunu vurgulayan Güneş, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kayseri çiftçisine, Kayseri tarımına vermiş olduğu destekten dolayı çok teşekkür ederim. Türkiye’de çiftçiye, hayvancılık sektörüne, mera sektörüne en çok hizmet veren, en çok ödenek ayıran, en çok para harcayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç. Kendisine teşekkür ediyorum çiftçiler adına” diye konuştu.

Kura Çekimi Sırasında Başkan Büyükkılıç’tan Müjde

Hobim Arıcılık Projesi çerçevesinde toplamda bin 600 kişi başvuruda bulunurken verilen süre içerisinde belgelerini tamamlayan 984 kişi kura çekimine katılmaya hak kazandı. Noter huzurunda kura çekimi sonucunda 500 kişi, 1.000 TL katkı payı ödemesi yaparak 2 adet arılı kovan desteği almaya hak kazandı. Proje kapsamında, toplam maliyeti 3 milyon 700 bin TL’lik 1000 adet arılı kovan desteği sağlanmış olacak.

Kura çekimi sırasında söz alan Başkan Büyükkılıç, “984 kişi belgelerini tamamlamış, kuraya katılmayı hak etmiş, 984 kişinin tamamına verelim. Sizden istirhamımız, 1000 tane almıştık, 1000 tane daha alacağız. Bu kurayı yapalım, şimdi 500’ünü vereceğiz, bugün kurayı çekelim, temin eder etmez, tamamınıza arılı kovanları verelim. Hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

Büyükkılıç’ın bu müjdesi üreticiler tarafından büyük bir coşku ve alkış ile desteklendi. Daha sonra Başkan Büyükkılıç, ilk kurayı çekerek, kovanı üreticiye teslim etti.

Arıcılığa Teşvik Etmeyi Hedefliyor

Projede, bölgede arıcılık faaliyetlerinin yürütülmesi neticesinde arıcılığın ekolojik dengeye sağlayacağı fayda doğrultusunda çevreci bir tutum izlenmesi ve tozlaşmaya katkısından dolayı bitkisel üretimde de olumlu artışlar meydana gelmesinin yanı sıra proje ile Büyükşehir’in hibe destekleri ile arı üreticiliği yapma konusunda isteklileri arıcılığa teşvik etmeyi hem bölge halkının donanımlı birer çiftçi olması hem de bölgenin istihdamına katkı sağlaması hedefleniyor.