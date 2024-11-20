Başkan Büyükkılıç Macaristan Büyükelçisi Matis'i ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz’ı makamında ağırladı.

Başkan Büyükkılıç, Türkiye Cumhuriyeti-Macaristan ezeli ve ebedi kardeşliğini anlatan ‘Misafirperver Bir Devlet’ Sergisi’nin açılışına katılmak üzere Kayseri’ye gelen Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve Türk Macar İşadamları Derneği Başkanı ve Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz ile beraberindeki heyeti, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık giriş kapısında çiçeklerle karşıladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve Fahri Konsolos Osman Şahbaz ile birlikte başkanlık makamına geçti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Hoş geldiniz. Sizleri Kayseri’mizde görmekten keyif alıyoruz, onur duyuyoruz. Aynı zamanda sergimizin burada sergileniyor olması bizler için sevindirici olmuştur. Emeğinize, ekibinize teşekkür ediyoruz” dedi.

Büyükkılıç, Macaristan Türkiye dostluğuna vurgu yaparak, “Zaten Macaristan’la Türkiye’mizin kardeşliği dillere destan, bu yönden de yüzümüz gülüyor sizleri görünce. Keyif alıyoruz. Kayseri’mizi takip ediyorsunuz, biliyorsunuz. Bizler de Kayseri’yi her geçen gün daha da yaşanabilir konuma getirmek için gayret ediyoruz. Sizleri seviyoruz” diye konuştu.

Büyükelçi Matis’ten Kayseri’ye Övgü

Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis de Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, “Sağ olun Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum davetiniz için, bizi ağırladığınız için. Kayseri’ye geri gelmek benim için her zaman büyük bir zevk. Bir yandan Kayseri önemli bir şehir ve ekonomik ortak olduğundan dolayı bizim için önemli. Öbür yandan Miskolc şehrimizin kardeş şehri olarak da öneminiz var. Bir de 2024 Macar-Türk Kültür Senesi kapsamında ikinci kez Kayseri’ye geri geliyoruz. Değerli desteğinizle bugün bir sergi açıyoruz, Büyükşehir Belediyesiyle beraber ve bundan dolayı da büyük bir mutluluk duyuyorum. Bundan sonraki iş birliğimizin de devam etmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaretin ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.