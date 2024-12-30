Başkan Büyükkılıç, MHP İl Başkanı ve İlçe Belediye Başkanlarını Ağırladı

İlçelerdeki Çalışmalar Değerlendirildi

MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ve Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen bu önemli buluşmada, Başkan Büyükkılıç konuklarıyla yakından ilgilendi ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İlçelerde yürütülen çalışmalar ve yapılacak yatırımlar hakkında detaylı değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Büyükkılıç'tan Teşekkür

Başkan Büyükkılıç, "Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanımız Enes Ertuğrul Kalın, Özvatan Belediye Başkanımız Halit Demir, Bünyan Belediye Başkanımız Selahattin Metin ve Sarıoğlan Belediye Başkanımız Bekir Ayyıldırım belediyemizi ziyaret etti. Ziyarette ilçelerimizde yapılmakta olan ve yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk" dedi. Ayrıca, Cumhur İttifakı ortağı MHP İl Başkanı ve belediye başkanlarına ziyaretleri ve istişareleri için teşekkür etti.

Misafirperverlik ve Teşekkür

MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ve ilçe belediye başkanları da Başkan Büyükkılıç'a misafirperverliği ve ilçelere olan hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler. Bu ziyaret, Kayseri'de yürütülen çalışmaların ve yapılacak yatırımların daha da güçlenmesine katkı sağladı.