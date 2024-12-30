Kayseri'de Nefes Kesen Polis Kovalamacası

Heyecan Dolu Kovalamaca

Edinilen bilgilere göre, 40 AD 111 plakalı otomobilin sürücüsü, Boğazköprü Mahallesi'nde polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Sürücü, Kuzey Çevre Yolu üzerinden hızla ilerleyerek Erkilet Osmangazi Mahallesi'ne girdi. Polisin ihtarlarına rağmen kaçışını sürdüren sürücü, kaldırımda seyrederek ve kırmızı ışık ihlalleri yaparak polisten kurtulmaya çalıştı.

Yakalanma Anı

Polis ekiplerinin ısrarlı takibi sonucunda, sürücü 4361. Sokak'ta durduruldu. Araç sürücüsü R.T. (34) gözaltına alınırken, polis ekipleri araçta detaylı inceleme yaptı. Aracın içinden açık bir mutfak tüpü de çıkarıldı, bu durum olası bir tehlikeyi önlemiş oldu. Şüpheli araç, incelemenin ardından otoparka çekildi ve sürücü R.T. emniyete götürüldü.

Olayın Ardından

Bu heyecan dolu kovalamaca sonrası, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri'de yaşanan bu olay, hem sürücülerin hem de polis ekiplerinin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.