Kayseri'de Nefes Kesen Polis Kovalamacası
Kayseri'de polis ekipleri, dur ihtarına uymayan bir sürücüyü nefes kesen bir kovalamaca sonucu yakaladı. Olay, Boğazköprü Mahallesi'nde başladı ve yaklaşık 15 kilometrelik takip sonunda sona erdi.
Heyecan Dolu Kovalamaca
Edinilen bilgilere göre, 40 AD 111 plakalı otomobilin sürücüsü, Boğazköprü Mahallesi'nde polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Sürücü, Kuzey Çevre Yolu üzerinden hızla ilerleyerek Erkilet Osmangazi Mahallesi'ne girdi. Polisin ihtarlarına rağmen kaçışını sürdüren sürücü, kaldırımda seyrederek ve kırmızı ışık ihlalleri yaparak polisten kurtulmaya çalıştı.
Yakalanma Anı
Polis ekiplerinin ısrarlı takibi sonucunda, sürücü 4361. Sokak'ta durduruldu. Araç sürücüsü R.T. (34) gözaltına alınırken, polis ekipleri araçta detaylı inceleme yaptı. Aracın içinden açık bir mutfak tüpü de çıkarıldı, bu durum olası bir tehlikeyi önlemiş oldu. Şüpheli araç, incelemenin ardından otoparka çekildi ve sürücü R.T. emniyete götürüldü.
Olayın Ardından
Bu heyecan dolu kovalamaca sonrası, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri'de yaşanan bu olay, hem sürücülerin hem de polis ekiplerinin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.