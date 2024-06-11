Başkan Büyükkılıç, mikrobölgeleme çalışmalarına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde yürütülen deprem afetine yönelik faaliyetler çerçevesinde mikrobölgeleme çalışmalarına katıldı.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi’nde çalışma yapan Deprem Araştırma Sondaj Ekibi’ni ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi, araştırmacılardan bilgiler aldı. Kahramanmaraş depremleri sonrasında Kayseri’deki deprem ve afet çalışmalarına önem veren ve bu doğrultuda Afet İşleri Daire Başkanlığı’nı Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dirençli kent vizyonu doğrultusunda büyük önem arz eden ve yeni dönemde vadettiği mikro bölgeleme çalışmalarına start verirken, çalışmaları da yerinde inceledi. İnceleme esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Kayseri için önemli bir çalışmaya tanıklık ettiklerini ifade ederek, şunları aktardı;

“Çevre Şehircilik Bakanlığımızla iş birliği halinde Kayseri Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu önemli bir çalışmaya tanıklık ediyoruz. Hep söylediğimiz deprem sonrası daha bir duyarlılık oluşturarak mikrobölgeleme yöntemi ile zemin çalışmaları ile ilgili ağırlıklı şekliyle Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar’ımız olmak üzere şehir merkezinde bu çalışmaları yapmak suretiyle şehrimizle ilgili hazırlıklarımızı yapacağız. Bu konuda zeminle ilgili bilgilendirme böylece sağlanmış olacak.”

Konuşmasında yüklenici firmaya teşekkür eden Büyükkılıç, çalışmalar ile kendilerini seçen ve kendilerine güvenen Kayserili hemşehrilerine layık olmaya çalıştıklarına vurgu yaparak; "Gerçekten bu işte uzmanlaşmış bir ekip. Tam nokta atışı. Tabi Afet İşleri Daire Başkanlığımız, şehrimizdeki dirençli şehirler mantığı içerisindeki yaklaşımı ile afet dönemlerine yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. İlla bir afetin olması, felaketin olması beklenemez. Kul bazında önlem alma, gerekli çalışmaları yapma amacıyla şehrimizin bizi seven, güvenen insanlarına layık olmaya çalışıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum” şeklinde konuştu. Mikrobölgeleme çalışmalarını inceleyen Büyükkılıç, elde edilen örnekleri tek tek inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Çalışmanın son derece önemli olduğuna işaret eden Başkan Büyükkılıç, çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü de ifade etti. Büyükkılıç, mikrobölgeleme verilerin anlamlı ve önemli olduğuna işaret ederek, “Daha sonra tabi bunun raporlaması ile birlikte de kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanacak” ifadelerinde bulundu ve özellikle Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye de ekibiyle birlikte teşekkürlerini iletti. Büyükkılıç’a, inceleme esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, daire başkanları ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

20000 hektar yani 2 milyon metrekare alan, 375m375m’lik karelajlar ile karelere bölündü. Melikgazi ve Kocasinan’da toplam 1590 nokta tespit edildi. Bu 1590 noktanın yaklaşık 200’ünde çalışma tamamlandı. Zemin cinsine göre 10m/20m ve 30 metrelik derinlikte sondajlar yapılıyor. Eş zamanlı olarak jeofizik yapılırken, çalışmanın 3 ayda tamamlanması bekleniyor. 1’inci etap ve 2’nci etap çalışmalar Melikgazi ve Kocasinan bölgesinde başlayan çalışmalar, 3’üncü etap Talas, 4’üncü etap Hacılar ve 5’inci etap Ağırnas-Gesi bölgesinde olmak üzere toplam 5 etapta tamamlanacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Kayseri’nin zemininin röntgeni çekilmiş ve Kayseri’nin depremselliği, depremin büyüklüğü hakkında daha detaylı ve kapsamlı bir çalışmaya imza atılmış olacak.