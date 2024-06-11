Polis ekipleri bir haftada 1.545 öğrenciyi bilgilendirdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan son bir haftalık çalışmalar kapsamında Mehmet Alçı İlköğretim Okulu’nda, Narko Nokta merkezlerinde, halkın yoğun olduğu noktalarda stantlarda öğrencilere, öğretmenlere okullarda ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında;

İlimizdeki hayvan pazarlarında sahte para, hırsızlık ve dolandırıcılık konuları ile ilgili 80 vatandaşa Vatandaşın yoğun olarak bulunduğu alanlarda 160 vatandaşa iletişim yoluyla dolandırıcılık, hırsızlık konularında, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinde düzenlenen Türkiye Çevre Haftası Etkinliklerine katılım sağlayarak 30 gence temel trafik kuralları, genel güvenlik ve asayiş konularında bilgilendirme yapıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce; 2 okulda 420 öğrenciye Trafik Eğitimi, 2 okulda 125 öğrenciye ise Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı ile uygulamalı eğitim verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğümüz Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince; 2024 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planı çerçevesinde, Emniyet Teşkilatında görevli 197 personele Aile e İçi içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele eğitimi verildi. En İyi Narkotik Polisi Anne projesi kapsamında 1 etkinlikte, 25 vatandaşa, Narko Nokta projesi kapsamında 8 etkinlikte, 1090 vatandaşa, Narko Rehber projesi kapsamında 3 etkinlikte 73 vatandaşa, Narko Kaan projesi kapsamında 2 etkinlikte 40 vatandaşa, Met Fotoblok projesi kapsamında 1 etkinlikte 7 vatandaşa olmak üzere toplamda, gerçekleştirilen 15 faaliyette 1235 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Kapsamında; vatandaşın yoğun olarak bulunduğu park, meydan, avm gibi alanlarda standlar kurularak, 6.000 vatandaşa Siber Güvenlik, Siber zorbalık, Sosyal Medyanın Hayatımıza Etkisi, Bilinçli Intern net Kullanın Kullanımı, Yasadışı Bahis ve İnternet Güvenliği konusunda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Mehmet Alçı İlköğretim Okulu ziyaret eden polis ekipleri burada 24 kadın veliye yönelik Kades bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.