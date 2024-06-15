Başkan Büyükkılıç, Mimarsinan Kurban Pazarı'nı ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kurban Bayramı öncesinde kurulan ve kurbanlık satışı gerçekleştiren kurban pazarını ziyaret ederek hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu. Büyükkılıç, Mimarsinan Kurban Pazarı’nda pazarlık da yaparak satışlar ve kurbanlıklar hakkında bilgiler aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte Mimarsinan Kurban Pazarı ziyaretinde bulunarak kurbanlıkları inceledi, bilgi aldı, bereketli işler diledi. Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada Kurban Bayramı’nda vatandaşlardan ricada bulunarak, kurban atıklarını belirlenen yerler dışındaki alanlara bırakmamalarını istedi. Mimarsinan Kurban Pazarı’nda yaptığı açıklamada hizmetleri için Başkan Palancıoğlu ve ekibine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Burada bir hizmet veriliyor. Tabi ikinci senesi bu bölgede. Elbette eksiklerimiz var bunlar da zaman içerisinde giderilecek ama her zamanki Müslüman Türk evladının bir yaklaşımı ve anlayışı içerisinde buradaki kurban satan dostlarımız hep iyi niyetli yaklaşarak teşekkür etmesini de biliyor. Verilen hizmetleri takdir ediyor. Ayrıca değerli başkanımızın vurguladığı gibi beklentilerinin olduğunu da ifade ediyorlar. Bizim amacımız disiplinize etmek, sağlıklı bir şekilde bu hizmetleri vermek. Gerek Melikgazi’mizde, gerek Kocasinan’ımız da ya da diğer ilçelerimizde Kurban Bayramı’nı bayramın ruhuna yakışır bir ibadet anlayışı içerisinde yapmak” diye konuştu. Sağlık ve kesime uygunluk bakımından uygun kurbanlıkların seçilmesi noktasında kurban pazarlarında veteriner hizmetleri verdiklerini hatırlatan Büyükkılıç, şunları aktardı;

“Aldatan bizden değildir diyor. Eğer hayvanlarla ilgili sağlık açısından bir sıkıntısı vesairesi varsa ona da dikkat etmemiz lazım. Aldatan olmamamız lazım. Bu manada da veteriner hekimlerimiz gerekli kontrollerini yapıyorlar, o yönde de yardımcı oluyor. Kesim günü de yine veterinerlerimiz aynı şekilde buralarda gerekli hizmetleri verecek ve sağlıksız hayvanlarla ilgili önlemler alacak. Bizim istirhamımız, mümkünse belediyelerimizin göstermiş olduğu yerlerde kesimlerin yapılması, özellikle de atıkların rast gele yerlere atılmaması, sağlık açısından oradan parazite vesaireye fırsat vermeyecek, sokak hayvanlarının olur ya oradan yemek suretiyle başka türlü yanlışlara veya hastalıklara sebep olmamak adına özellikle hava da çok sıcak bu günlerde, bayram süresince de öyle olacağa benziyor. O zaman yapılacak şey rasgele atıkları atmamak ve onların kokmasını ya da yanlış şekilde yerlerde kalmasına fırsat vermemek. Zaten belediyelerimiz gerekli hizmetleri torbalarını dağıtarak, anında ilgili yerden atıklarla ilgili gösterilen yerlerden atıkları almak suretiyle bir sıkıntı olmasını engellemeye çalışıyor. Bu manada da ben ekibimize, tüm başkalarımıza teşekkür ediyorum. Bizleri bağrına basan, kucaklayan esnafımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Onlar başımızın tacı, dua kaynağımız.”

Toplum Destekli Polislik görevlilerinin dolandırıcılara karşı vatandaşları bilgilendirdiği ve broşür dağıtımı yaptığı çalışmaları hakkında da bilgiler alan Büyükkılıç, “Onlar var ki iyi ki bizler bu güvenli ortamda işimizi görüyoruz, hayatımızı sürdürüyoruz. Devlet olmazsa olmazımız. Ay yıldızlı Türk bayrağımız, vatanımız, milletimiz, devletimiz. Terör adam seçmez, silah adam seçmez. Kime denk gelirse Allah korusun. İşiniz gücünüz rast gelsin” temennisinde bulundu. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise; “Şu anda Mimarsinan’da kurban pazarı olarak kullandığımız 100 bin metrekarelik alandayız. Toplam 220 civarında burada satış yapan esnafımız var. Kayseri’nin ve çevre illerin köylerinden geliyorlar” diyerek, gelecek seneye burada gerekli iyileştirmeleri yapacaklarını dile getirdi.