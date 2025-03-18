Başkan Büyükkılıç: 'Önemli Olan Cumhuriyetimizin kıymetini bilmek'

Millet Bahçesi’nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yılı için sergi düzenlendi. Sergide konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: “Bugün 18 Mart, Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıldönümü. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum ve minnet duyuyorum. Çanakkale ve Ramazan görseli ile buradaki sergideyiz. Tüm hemşerilerimizi bekliyoruz. Önemli olan birlik beraberliğimizi korumak ve değerlerimize sahip çıkmak. Cumhuriyetimizin kıymetini bilip, daha nice yüzlü yıllara ulaşmasını temenni ve temin etmek. Bu vatan kolaylıkla bize armağan edilmedi. Şuan burada yaşıyorsak şehitlerimiz sayesinde yaşıyoruz. Emperyalistlerin emelleri de bitmiyor, düşmanlarımız da bitmiyor. Biz uyanık olacağız birbirimize sahip olacağız. Önemli sergimize herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.