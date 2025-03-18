Başkan Okandan: 'Biz Türk gençleri olarak gönlümüze ay yıldızı kazıdık'

Millet Bahçesi’nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yılı için sergi düzenlendi. Sergide konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan: “Bugün 18 Mart, bir yanımız buruk bir yanımız gururlu ve onurlu. Güne şehitliğimizde başladık. Şehit ailelerimizle bir aradaydık. Valilikte Çanakkale programına katıldık. Orada devlet nişane beratını verdiler. Bugünün 7’den 70’e anılması özellikle milli manevi değerlerimizin dile getirilmesi gündemde tutulması bizi mutlu ediyor. Burada kıymetli hocamız Gökalp Öner’in 18 Mart ile alakalı sergisindeyiz. Katılım gösteren vatandaşlara yine o manevi şuurları gösterilerek, neler yaşandığı tekrardan hatırlatıldı. Özellikle yetişen yeni nesle bu memleketin ne zorluklar içerisinde, nasıl bir milli mücadelenin içerisinden çıkıp nice kahramanlar ile beraber bu milletin bir ve beraber olduğunun göstergesinin olduğu bir gün bugün. O yüzden bizim en büyük ihtiyacımız olan birlik ve beraberlik. Biz de tarihe baktığımızda; geleceğin dizaynını yaparken aslında atalarımızdan alacağımız dersi hatırlıyoruz. Bu da gayet verimli oluyor. Şehrimizde eğer bereket olacaksa birlik ve beraberlik kaçınılmazımız. Şu anda kim ne olursa olsun memleketini en çok seven işini en iyi yapandır. Biz Türk gençleri olarak gönlümüze ay yıldızı kazıdık. Bu bayrağı dünyanın her köşesinde taçlandırabilmek için mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.