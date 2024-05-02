Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı'na kitlendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Pınarbaşı ilçesini ziyaret etti. Esnafları tek tek ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, ilçe sakinleri ile yakından ilgilendi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin yüz ölçümü bakımından en büyük ilçesi olan Pınarbaşı ziyaretinde esnaf ve vatandaşla buluştu. Başkan Büyükkılıç’a ziyarette AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve Cumhur İttifakı Pınarbaşı Belediye Başkanı Adayı Menduh Uzunluoğlu da eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı’daki ziyaretleri kapsamında merkezde bulunan esnafları tek tek gezerek, hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu.

Çocuklar ve gençler başta olmak üzere vatandaşlarla yakından ilgilenen Büyükkılıç, ilçe sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

Büyükkılıç, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini dile getirerek, “Pınarbaşı’nda helal rızkı için çalışıp ilçemize hizmet eden kıymetli esnaflarımızı ziyaret ettik. Bizleri muhabbetle karşılayan ve iş yerlerinde misafir eden esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim kazançlarını bol eylesin” dedi.

Daha güçlü bir şekilde kaldıkları yerden hizmet etmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, ayrıca Pınarbaşı ilçesi Yukarı Karagöz Mahallesi mevkiindeki Gümüşdoğa Su Ürünleri ve Abalıoğlu Balık ve Gıda Ürünleri A.Ş. firmalarını da ziyaret ederek, balık üretimi başta olmak üzere yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İlçe sakinleri de Başkan Büyükkılıç’a tüm ilçelere olduğu gibi Pınarbaşı ilçesine yaptığı yatırım ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.