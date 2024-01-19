Başkan Büyükkılıç, sabah namazı sonrası hemşehrileriyle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserililerle sabah namazı sonrası bir araya gelerek, vatandaşlara çorba ve simit ikramında bulundu.

Göreve geldiği günden beri bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi, gece yarılarına kadar süren mesaisi ve sabahın ilk ışıkları ile mesaiye başlayan Başkan Büyükkılıç, yeni güne yine erken başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden Cumhur İttifakı’nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesinin ardından mesaiye aralıksız devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserililerle sabah namazında Camii Kebir’de buluştu.

Dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Başkan Büyükkılıç, birliğin, beraberliğin bereketini yaşadıklarını söyleyerek, “Sabahın bereketi ve mübarek Cuma gününün feyzini almak için sabah namazında Camii Kebir’deydik. Burada vatandaşlarımıza çorba ve simit ikramında bulunarak, bereketi paylaştık” diye konuştu.

Vatandaşlar tarafından sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan Büyükkılıç, Kayserililere çorba ve simit ikramında bulundu.