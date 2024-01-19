Karne Hediyesi Başkan Amca'dan

Okulların yarıyıl tatiline girerek eğitime ara vermesiyle birlikte Talas Belediyesi de çocuklara unutamayacakları, eğlenceli bir karne hediyesi hazırladı.

Yarıyıl tatili boyunca devam edecek etkinliklerde “Renkli Tebeşir Tiyatro Topluluğu” tarafından hazırlanan tiyatro gösterileriyle çocuklara unutulmaz bir tatil anısı sunulacak. Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleşecek organizasyonda ilk olarak 23 Ocak Salı Günü “Kar Tanesi” isimli çocuk tiyatrosu sergilenecek. Daha sonra 25 Ocak Perşembe Günü ise “Körebe” isimli tiyatro oyunu çocuklarla buluşacak. Ara tatilin son etkinliği ise 30 Ocak Salı Günü gerçekleşecek olan “Burnu Kaybolan Palyaço” isimli çocuk gösterisi olacak. 2 seans halinde gerçekleşecek etkinliklerin ilk seansı saat 13.00’te ikinci seansı ise 16.00’da başlayacak.

Talas Belediyesi’nin daha önceki etkinliklerinde olduğu gibi bu etkinliklerin tamamı da ücretsiz olacak.