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Başkan Büyükkılıç sabah yürüyüşünü gençlerle yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, günün erken saatlerinde Ali Dağı'nda sabah yürüyüşü yaparak kendisi gibi güne sporla başlayan gençlerle sohbet etti.

Başkan Büyükkılıç sabah yürüyüşünü gençlerle yaptı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, günün erken saatlerinde Ali Dağı’nda sabah yürüyüşü yaparak kendisi gibi güne sporla başlayan gençlerle sohbet etti.

Sağlıklı bir yaşam için yürüyüşün ve sporun önemini sık sık dile getiren Başkan Büyükkılıç, haftanın üçüncü iş gününün ilk ışıklarıyla birlikte Ali Dağı’nda doğa yürüyüşü yaptı.

Sabahın erken saatlerinde Ali Dağı’nda yürüyüş yaparak güne başlamayı alışkanlık haline getiren Başkan Büyükkılıç, kendisi gibi güne sporla başlayan gençlerle bir araya geldi.

Yürüyüşün ardından gençlerle sohbet eden Büyükkılıç, "Sabahın erken saatlerinde temiz havada doğa yürüyüşümü yaptım. Benim gibi erkenden güne başlayan genç kardeşlerimle sohbet ettik. Herkese bol bereketli bir gün diliyorum" dedi.

Gençler de Başkan Büyükkılıç’ı örnek alarak sabah sporu yaptıklarını belirterek, ilgi, alakası için Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

Başkan Büyükkılıç sabah yürüyüşünü gençlerle yaptı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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