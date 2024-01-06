Başkan Büyükkılıç, Sarıkamış Şehitlerini Anma Programına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı kapsamında KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde eğitim gören öğrencilerin tiyatral gösterisini izledi. Başkan Büyükkılıç, “Sarıkamış Şehitlerini rahmetle minnetle anıyorum” dedi.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda Sarıkamış Harekâtı’nın 109’uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen şehitleri anma programına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, ellerinde Türk bayrakları ile gençler ve vatandaşlar katıldı.

SARIKAMIŞ DESTANI BİREBİR CANLANDIRILDI

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı sonrası gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Sarıkamış Harekâtı şehitleri, KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde eğitim gören öğrenciler tarafından tiyatral bir gösteriyle anıldı. KAYMEK tiyatro kursunda eğitim alan gençler, çeşitli makyaj teknikleriyle donmuş bir görüntü verilerek Sarıkamış’ı anlatmak adına ağır hareketlerle canlandırma yapıldı. Sarıkamış’ta şehit olan askerlerin şehadetleri canlandırıldı.

BÜYÜKKILIÇ, “DERS ALIRSAK, TARİH TEKERRÜR ETMEZ”

Büyükkılıç, program ile ilgili yaptığı açıklamada, tüm şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek, şehitleri minnetle andı. Başkan Büyükkılıç, konuşmasında şunları söyledi:

“75 bin gencimizin, askerimizin şehit olduğu o kış şartlarında Allah-uu Ekber Dağları’nda hayata göz yumduğu olumsuz şartlardaki şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Onların hatıralarını yâd ederken, bu şehitlerimizin şahsında son süreçte 12 şehidimiz ve ondan öncesinde 7’nci yılını hatırladığımız Erciyes Üniversitesi önündeki durakta şehit olan 15 kardeşimizi de ve tabi ki tüm şehitlerimizi hatırlayarak sözlerime devam etmek istiyorum. Her şeyden önce KAYMEK’imizi tebrik ediyorum. Her sene bizi bu anlamlı günde tiyatral bir şekilde gençlerimizin bize hatırlattığı bu anlamlı günde yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik ederken, gerek şehir merkezinde gerekse diğer çevre ilçelerimizde yüzbinlere vermiş olduğumuz hizmetler ile sosyal, kültürel, eğitim ve diğer amaçlı çalışmalarında değerlere önem veren yaklaşımlarından dolayı da tebrik ediyorum. Çalışmalarının devamını diliyorum. Sayın Valimizin deyimiyle. Kayseri’de 5 üniversiteden sonra 6’ncı üniversite olarak nitelendirdiğimiz KAYMEK’i bir kez daha tebrik ediyorum. Ders alırsak, tarih tekerrür etmez.”

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını da bir kez daha hatırlatan Başkan Büyükkılıç, ‘soykırım anlayışını da burada lanetleyerek, paylaşmak istiyorum’ diyerek, konuşmasına şöyle devam etti:

“Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Gerek ülkemizin, gerekse de coğrafyamızın üzerinde oynanan oyunlar bitmiyor. Son süreçte Gazze’deki İsrail yahudisinin bebeklerimizi, çocuklarımızı, sivillerimizi, hastalarımızı soykırım anlayışını da burada lanetleyerek, paylaşmak istiyorum. Birliğimizin, beraberliğimizin gerek coğrafyamızda, gerekse ülkemizde en büyük sıkıntıları giderecek alan olduğunu hatırlatırken, elbette ülkemizin geldiği durumu göz ardı etmeden, gerçek anlamda çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmanın ve uygulamalarıyla hayata geçiren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tüm ekibini tebrik ediyorum. Bizler yerel yöneticiler olarak sizlere layık olma yönünde şehrimizi en güzel şekliyle değerleriyle manevi yönleriyle geleceğe hazırlarken bizlere bu vatanı yurt edinen, vatan olarak burada yaşamımıza vesile olan bu şehitlerimizi ve bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle minnetle anıyorum.”

AK Parti Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise, “Sarıkamış şehitlerimizin arkasından söylenecek çok fazla söz yok. Yapabileceğimiz şey bu cennet vatanı, bizim bugün refah içerisinde yaşadığımız bu coğrafyayı kanlarıyla bizlere emanet eden şehitlerimizi ancak rahmetle anabiliyoruz” dedi.