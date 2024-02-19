Başkan Büyükkılıç, Sarıoğlan'dan seslendi: 'Daha güçlü bir şekilde hizmet edeceğiz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı Sarıoğlan Aday Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Başkan Büyükkılıç, “El ele gönül gönle, hep beraber daha güçlü bir şekilde hizmet edeceğiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortakları Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte Sarıoğlan ilçesinde ilçe sakinleriyle buluştu.

Sarıoğlan meydanında gerçekleşen Cumhur İttifakı Sarıoğlan Aday Tanıtım Toplantısı’na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP İl Başkanvekili Semih Gümüş, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Özkurt, MHP İlçe Başkanı Mehmet Ardıç, ilçe belediye başkanları, kadın kolları, gençlik kolları, meclis üyeleri, muhtarlar ve ilçe sakinleri katıldı.

Sunucu tarafından ‘Gerçek belediyeciliğin öncüsü, rekorların, ödüllerin başkanı’ diyerek söz verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, programda Sarıoğlan ilçe sakinlerine hitap ederek, el ele, gönül gönle çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Hizmet ve eser belediyeciliği yaptıklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Biz insanlığa hizmet için varız, alnınızdan öpüyoruz. Gençlere daha güzel hizmet için gece gündüz demeden, Sarıoğlan Belediye Başkanımız Bekir Ayyıldırım ile birlikte çalışıyoruz, çalışacağız. 28 mahallemizi ihya etmek, imar etmek ve hizmetlerle buluşturmak adına sizlerin hizmetkârı olmaya devam edeceğiz. Eser ve hizmet belediyeciliği diyoruz, çok işimiz var, çok hizmetimiz var” diye konuştu.

“Hep beraber daha güçlü bir şekilde hizmet edeceğiz”

Büyükkılıç, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle çalıştıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sarıoğlan’a geliyoruz, doğal gaz yazıyor, Çiftlik’e gidiyoruz doğal gaz yazıyor, Palas’a gidiyoruz, doğal gaz yazıyor, bunlar daha önce hayaldi, şimdi devamını sağlayacağız, bu konfor sizin de hakkınız, bu birlik, beraberlikle olur, bu Büyükşehir’in gücü ve desteğiyle olur. Rekora koşacağız, bu rekoru alacağız ve Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bahçeli’ye teslim edeceğiz. Talepleriniz, istekleriniz vardı. Sarıoğlan barajının suyunun yetmediğini söylediniz. Biz de ‘Ankara duy sesimizi’ dedik, sesimiz duyuldu ve şuanda sorun çözüldü mü, çözüldü. İşte budur. El ele gönül gönle, hep beraber daha güçlü bir şekilde hizmet edeceğiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz.”

Türkiye’de 30 büyükşehir içerisinde yatırıma en çok pay ayıran belediyenin Kayseri Büyükşehir Belediyesi olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, “Biz sizleri seviyoruz, sizlere minnettarız, bizler sizlere hizmet edip, sizlere layık olacağız. Yine sahada, istişare ederek, sizlerle en güzel hizmetleri buluşturacağız” dedi.

“Memduh Büyükkılıç başkanımız demek, Kayseri demektir”

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ise, “Sarıoğlan Bekir Ayyıldırım ile Memduh Büyükkılıç ile çok güzel. Cumhur İttifakı daim olsun” derken, Cumhur İttifakı’nın önemine işaret eden MHP İl Başkanvekili Semih Gümüş de ‘Memduh Büyükkılıç başkanımız demek, Kayseri demektir’ diyerek, Başkan Büyükkılıç ve Başkan Ayyıldırım’ı rekor bir oy ile yeniden seçeceklerini vurguladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy Büyükşehir Belediyesi ile birlikte tüm ilçeleri kazanıp, 17-0’ı kutlayacaklarını belirterek, “Memduh başkanımızın ilçelere ne kadar önem verdiğini, ne hizmetler yaptığını biliyoruz. Bunlar yapılmaya devam edecek” dedi.

“Memduh Büyükkılıç tecrübeli isimdir. bu tecrübeden faydalanmamız gerekir”

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da Kayseri’deki birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, “Türkiye yüzyılında emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Memduh Başkanımı aday yaptık. Burada bir büyükşehir belediye başkanımız var, 30 senedir il başkanlığı, milletvekilliği, ilçe belediye başkanlığı, büyükşehir belediye başkanlığı yapmış bir Memduh Büyükkılıç başkan vardır. Memduh Büyükkılıç tecrübeli isimdir, bu tecrübeden vatandaşlar olarak faydalanmamız gerekir. Başkanımızın bu tecrübeyle alacağı destekler kıymetlidir” şeklinde konuştu.

“15 ilçeye ağabeylik, Sarıoğlan’a babalık yaptı”

Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ise Sarıoğlan’a yapılan TOKİ konutları, doğal gaz, içme suyu gibi önemli yatırımları Cumhur İttifakı ekibi olarak yaptıklarını kaydetti. Ayyıldırım, Başkan Büyükkılıç’ın 15 ilçeye ağabeylik, Sarıoğlan’a babalık yaptığını belirterek, hizmetlerinden dolayı Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından el ele birlik, beraberlik mesajı verilerek, toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.