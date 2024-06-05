Başkan Büyükkılıç şehitleri memleketlerine uğurladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan bakım ve onarımlarının ardından test uçuşu için havalanan eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan 2 albayın naaşını, gerçekleştirilen askeri törenin ardından memleketlerine uğurladı.

12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait SF-260D tipi eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ve Hava Pilot Albay Gökhan Özen için 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nda tören düzenlendi.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, rektörler ve askeri erkân katıldı.

Şehitlerin ay yıldızlı, al bayrağa sarılı naaşları, askerlerin omuzlarında dualarla, tekbirlerle askeri uçağa taşınarak, memleketleri İzmir’e uğurlandı.

Başkan Büyükkılıç, şehitlere Allah’tan rahmet, Türk milletine baş sağlığı dileyerek, “Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan bakım ve onarımlarının ardından test uçuşu için havalanan eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ve Hava Pilot Albay Gökhan Özen’i 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nda gerçekleştirdiğimiz törenin ardından memleketlerine uğurladık. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, kahraman ordumuza ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.