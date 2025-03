Başkan Büyükkılıç: 'Sivaslıları olmazsa olmazımız olarak görüyoruz'

Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen İftar programı kapsamında Sivaslılar ve Kayserililer buluştu. Programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, önceki dönem Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Gün ve davetliler katıldı. Burada konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Kayserimizdeki Sivaslı Dernekler Federasyon Başkanı İsa Gün'e ve bir önceki dönem Başkanı İsmail Tamer'e ayrıca selamlar saygılar sunuyorum. Biz beraberiz. Hep beraber Sivas, hep beraber Kayseri hep beraber Türkiye anlayışı içerisinde beraberiz. Et tırnaktan ayrılmaz. Selçuklu'nun 2 güzel şehri Kayseri ve Sivas. Dolayısıyla o medeniyetin en güzel insanları. Sizleri olmazsa olmazımız olarak görüyoruz. Her zaman takdir ettiğimiz şehrimize bağlı bayrağımıza vatanımıza milletimize dinimize bağlı. İşte böyle güzel insanların sofrasına buyurmak, iftarımızı açmak bizler için bir onur. Kendimizi her zaman sizlerden biri olarak görüyor ve sizleri kendimizden ayırmıyoruz. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.