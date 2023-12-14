Başkan Büyükkılıç şoförlerle çay içti, simit yedi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediyede görevli ulaşım hizmetini sağlayan şoförlerle çay ve simit eşliğinde sıcak ve samimi sohbet gerçekleştirdi.

PAYLAŞ
  • 14.12.2023 10:19
  • Güncelleme: 14.12.2023 10:43
Başkan Büyükkılıç şoförlerle çay içti, simit yedi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediyede görevli ulaşım hizmetini sağlayan şoförlerle çay ve simit eşliğinde sıcak ve samimi sohbet gerçekleştirdi.

Başkan Büyükkılıç, büyükşehir belediyesinin ulaşım hizmetinde görevli şoförlerle buluştu. Sabahın ilk saatlerinde büyükşehir belediyesi kapalı otoparkında personel ile çay ve simit eşliğinde sohbet eden Büyükkılıç, birlik ve beraberliğin önemine işaret etti. Başkan Büyükkılıç, personele fedakârca, dürüstçe, güvenilir bir şekilde çalışmaya devam etmelerini tavsiye ederek; "Güne Büyükşehir belediyemizin ulaşım hizmetini sağlayan şoförlerimizle birlikte başladık. Çay ve simit eşliğinde çalışma arkadaşlarımızla keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Rabbim kazasız, belasız hayırlı hizmet ömürleri versin” diye konuştu. Personele görevlerinde kolaylıklar dileyen Büyükkılıç’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Oğuzhan Postallı, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın da eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sıcak ve samimi sohbetin anısına personel ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Şarkıcı Metin Işık ve oğlunun yargılanmasına devam edildi

Şarkıcı Metin Işık ve oğlunun yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de yakalama kararı bulunan 7 şahıs gözaltına alındı

Kayseri'de yakalama kararı bulunan 7 şahıs gözaltına alındı

Cezaevi firarisi zehir taciri polisten kaçamadı

Cezaevi firarisi zehir taciri polisten kaçamadı

Ülkeye 'yasa dışı' giriş yapan 27 şahıs yakalandı

Ülkeye 'yasa dışı' giriş yapan 27 şahıs yakalandı

100. yılda 'Şeffaf Oda'da 100. buluşma'

100. yılda 'Şeffaf Oda'da 100. buluşma'

Arkadaşı tarafından öldürülen çocuk toprağa verildi

Arkadaşı tarafından öldürülen çocuk toprağa verildi

Çok Okunanlar
1
Gesi'de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

Gesi’de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

2
Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

3
Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

4
'Akciğer kanserinin yüzde 90 sebebi sigara'

'Akciğer kanserinin yüzde 90 sebebi sigara'

5
ERÜ Hastanelerinde, '15 Kasım Dünya KOAH Günü' Etkinliği düzenlendi

ERÜ Hastanelerinde, '15 Kasım Dünya KOAH Günü' Etkinliği düzenlendi

6
Dermoid kistlerin çok bilinmeyen 3 belirtisi

Dermoid kistlerin çok bilinmeyen 3 belirtisi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bıçaklı kavganın faili tutuklandı

Bıçaklı kavganın faili tutuklandı

Milletvekili Aşkın Genç, 'İttifak olmasa bile seçmen güçlü gördüğü adayda birleşecektir'

Milletvekili Aşkın Genç, “İttifak olmasa bile seçmen güçlü gördüğü adayda birleşecektir”

DAHA FAZLA
Başkan Büyükkılıç şoförlerle çay içti, simit yedi

Başkan Büyükkılıç şoförlerle çay içti, simit yedi

Sarız'da alt yapı çalışmalarında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Sarız’da alt yapı çalışmalarında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Çocukluk çağında obezite, yetişkinlikte birçok rahatsızlığa davetiye çıkarıyor

Çocukluk çağında obezite, yetişkinlikte birçok rahatsızlığa davetiye çıkarıyor

Okul arkadaşını öldüren 13 yaşındaki çocuk tutuklandı

Okul arkadaşını öldüren 13 yaşındaki çocuk tutuklandı

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı