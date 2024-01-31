Başkan Büyükkılıç'tan 'sanayi ve ticaret' zirvesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi Belediye Başkanı ve Serbest bölge Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Organize Sanayi Bölgesi Başkanları ve ilgili birimler ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Tüm kamu, kurum ve kuruluşlarla bir araya gelmeye özen gösteren ve sürekli istişareler yapan Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi Belediye Başkanı ve Serbest bölge Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Mimarsinan OSB Başkanı Lütfi Çarşıbaşı, İncesu OSB Başkanı İrfan Püsküllü ve Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Baktır, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan katıldı.

Birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı veren Başkan Büyükkılıç, “Sanayide ve ticarette ülkemizin üretim üssü olan Kayseri’mizi daha da ileri noktalara getirmek için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Büyükkılıç, Kayseri’nin gelişmeye, büyümeye ve güzelleşmeye devam ettiğini belirterek, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesi ile hareket eden anlayış ile hemen her noktada yaptığımız çalışmalar ve hayata geçirdiğimiz hizmetlerle vatandaşlarımıza layık olmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.