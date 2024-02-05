Başkan Büyükkılıç'tan 'uç beyleri' muhtarlarla istişare toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, uç beyi olarak nitelendirdiği muhtarlarla bir araya gelerek, istişare toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, “Sizler hizmet kervanının adeta birer kahramanısınız” dedi.

Başkan Büyükkılıç, ilçelerde dokunmadık alan bırakmayıp, en ücra köşesine hizmet götürürken, mahalle muhtarları ile de görüşmelerini sürdürüyor. Bu çerçevede gerçekleşen ‘Muhtarlarla İstişare Toplantısı’nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Bizlere uç noktaya kadar sıkıntıları, sevinçleri ileten canlarımız, fedakâr dostlarımız, bu dönem içerisinde yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Kayseri’nin huzurunun her şeyin üzerinde olduğuna vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, “Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın sembolüdür Kayseri. Ay yıldızlı Türk bayrağımızın, vatanımızın, milletimizin, devletimizin, inancımızın yanında olan Kayseri. İşte o açıdan bu güzel Kayseri’ye yakışır bir şekilde el ele, gönül gönüle yeni dönemde de hep beraber çalışmayı, hizmet etmeyi Cenab-ı Allah nasip etsin. 16 ilçe belediye başkanı kardeşlerimle, el ele gönül gönüle vermek suretiyle bu şehri merkezi, taşrasıyla, daha güzel ortama, daha güzel geleceğe sağlama adına çalışacağımızı ifade ediyorum” diye konuştu.

Büyükkılıç, hiçbir zaman mazeret üretmediklerini söyleyerek, “Gece gündüz demeden mesai arkadaşlarım, kıymetli ekibim, genel sekreterim, genel sekreter yardımcılarım, genel müdürlerim, daire başkanlarımı, her kademedeki kardeşlerimle el ele vererek, sizlere layık olmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

“Sizler hizmet kervanının adeta birer kahramanısınız”

Muhtarlara hitap eden Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sizler hizmet kervanının adeta birer kahramanısınız. Bunun farkındayız. Yahyalı’da bizim Sarız’da, Develi’de bizim Yeşilhisar’da, İncesu’da bizim Tomarza’da, Melikgazi’de bizim Kocasinan’da, Felahiye’de bizim Özvatan’ımız da, Sarıoğlan’ımız da bizim Akkışla’mız da, Talas’ımız bizim Bünyan’da, Pınarbaşı’da bizim Hacılar’da. Şimdi şehrimizi ihya etme zamanı, kimseyi ayrıştırmadan, gönüllere yer etme adına, el ele, gönül gönüle çalışacağız. Sizlere dua ediyorum, teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de el ele gönül gönüle diyor, her birinizin alnınızdan öpüyor, ailelerinize selamlar diliyorum.”

Toplantıda mahalle muhtarlarını dinleyen Büyükkılıç, talep ve önerileri de not alırken, muhtarlar da Başkan Büyükkılıç’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a, muhtarlar buluşmasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk ve Ali Hasdal, daire başkanları ile genel müdürler eşlik etti.