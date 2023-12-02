Başkan Büyükkılıç'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 'Özel kardeşlerimizin bu özel gününde yüzlerindeki tebessümlerde pay sahibi olabilmek bizler için çok kıymetli. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatın her alanında kendilerine yer bulmaları adına gayret göstermemiz gerektiğinin de altını çizmek istiyorum' dedi.

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  • 02.12.2023 10:57
  • Güncelleme: 02.12.2023 11:30
Başkan Büyükkılıç'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Özel kardeşlerimizin bu özel gününde yüzlerindeki tebessümlerde pay sahibi olabilmek bizler için çok kıymetli. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatın her alanında kendilerine yer bulmaları adına gayret göstermemiz gerektiğinin de altını çizmek istiyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajında, engelli olarak dünyaya gelmenin ya da sonradan engelli olmanın insanın saygınlığından asla hiçbir şey götürmeyeceğini ifade ederek, bunun bilincinde ve farkında olmanın çok önemli olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yayımladığı mesajında, “Öncelikle her birimiz engelli adayıyız. Bunu unutmayacağız. Cenab-ı Allah bizlerin kalbine bakar. İnsan eşrefi mahlûkat olarak saygın bir varlıktır. Özel kardeşlerimiz için ayrı bir hassasiyet göstermek de vazifemizdir. Büyükşehir Belediyesi olarak, kentte birçok proje ve hizmet gerçekleştiriyoruz. Ve özel bireylerimizi de düşünerek hareket ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Türkiye’nin en kapsamlı merkezinde 53 personel ve 290 öğrenci ile birbirinden önemli hizmetler yapıyoruz”

Kentte yapılan hizmetlerde merhameti, doğruluğu, vicdanı şiar edindiklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda insana yatırım yaparak, hizmetleri en üst seviyede gerçekleştirdiklerini söyledi. Büyükkılıç, “Özel kardeşlerimizin normal bir yaşam sürdürebilmeleri adına önce toplumsal duyarlılığın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kayseri’de Türkiye’nin en kapsamlı merkezi konumundaki Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 53 personel ve 290 öğrenci ile birbirinden önemli hizmetler yapıyoruz. En özel tebessümlerin harman olduğu yer bizim merkezlerimiz. Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren engelsiz çocuk evlerinden Beyazşehir Engelsiz Çocuk Evi ve Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi de 4-12 yaş arasındaki zihinsel engelli çocukların gelişimlerini desteklemeleri ve hoşça vakit geçirmelerini sağlamaları adına çok özel merkezlerimizden bir kaçıdır. Özel vatandaşlarımızın, çocuklarımızın her zaman yanında olacağımızı buradan belirtmek istiyor, bu vesile ile özel kardeşlerimin ve ailelerinin bu anlamlı günlerini yürekten kutluyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da özel kardeşlerimizin en güçlü destekçisi olmaya devam edeceğimizi samimiyetle paylaşmak istiyorum. Özel kardeşlerimin her birini kucaklıyorum” ifadelerinde bulundu.

“Şehrin özel sakinleri olan engelli vatandaşların yaya yollarındaki güvenliği için özel bir projeyi hayata geçirdik”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım kapsamında da engelli yayaların güvenliğini sağladıklarını kaydeden Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“ ‘Erişilebilir Yaya Butonları’ projesi, engelli vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. Şehrin özel sakinleri olan engelli vatandaşların yaya yollarındaki güvenliği için özel bir projeyi hayata geçirdik. ‘Erişilebilir Yaya Butonları’ adı verilen proje ile engelli yayaların araç trafiğinin yoğun olduğu noktalarda güvenli geçiş yapması sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrin her kesimine yönelik hizmetlerimizi çeşitlendirerek zenginleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Erişilebilir Yaya Butonları projesinde Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile yapılan istişareler sonrası belirlenen öncelikli 20 kavşakta 160 adet butonu engelli vatandaşların hizmetine sunduk.”

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İHA

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