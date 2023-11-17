Başkan Büyükkılıç'tan Başkan Yalçın'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrenci dostu ve tarih kokan Talas ilçesini ziyaret ederek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile görüştü.

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  • 17.11.2023 10:23
  • Güncelleme: 17.11.2023 10:41
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Başkan Büyükkılıç'tan Başkan Yalçın'a ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrenci dostu ve tarih kokan Talas ilçesini ziyaret ederek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile görüştü.

Yaptığı ilçe ziyaretleri ile birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda Talas Belediyesi’ni ziyaret etti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ı makamında ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, “Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’ı ziyaret ederek, güzel ilçemizde devam eden çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Misafirperverlikleri için değerli başkanımıza ve ekibine teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim” diye konuştu. Ziyarette, Talas ilçesinde yapılan, yapımı devam eden ve programa alınan yatırımlar ile ilçe belediyesine yapılan hizmetlerin yanı sıra, ilçenin geleceğine yönelik projelerle ilgili istişareler yapıldı.

Talas Belediye Başkanı Yalçın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dil getirerek, Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden ve ilçeye yaptığı yatırımlardan dolayı teşekkür etti.

İHA

Kayseri Gündem
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