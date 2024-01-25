Başkan Büyükkılıç'tan çiftçilere: 'Birlikte daha güzel çalışmalar yapacağız'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ve ilçe ziraat odası başkanlarını makamında ağırladı. Çiftçi temsilcileri, Başkan Büyükkılıç’a, tarım ve hayvancılığa verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ederken, adaylığı için hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ve Felahiye Ziraat Odası Başkanı Mustafa Coşkun, Yahyalı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Genç, Sarıoğlan Ziraat Odası Başkanı Fevzi Özer, Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Murat Demirel, İncesu Ziraat Odası Başkanı Yaşar Karayel ve Akkışla Ziraat Odası Başkanı Gazi Topal ile birlikte çiftçi temsilcilerini başkanlık makamında kabul etti. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Ziraat Odası başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden Cumhur İttifakı’nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesinden dolayı ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundu. Başkan Büyükkılıç’a Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür de eden çiftçi temsilcileri, daha güzel çalışmaları birlikte yapmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ziraat Odası başkanlarına tarım ve hayvancılık alanında desteklerin hız kesmeden süreceğini belirtti.