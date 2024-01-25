Başkan Yalçın: 'Kayseri firmalarımızın mobilya sektöründeki gücünü dünya biliyor'

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, 23-28 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nı ziyaret etti. OSB Yönetimi, fuara katılarak stant açan Kayseri OSB sanayicilerini ve Kayserili mobilya üreticilerini ziyaret ederek başarı diledi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır ve Nihat Bozkurt’tan oluşan Kayseri OSB heyeti; hem İstanbul Fuar Merkezi’nde hem de Fuar ve Kongre Merkezi’nde, 138’i Kayseri OSB’de yerleşik bulunan 200’e yakın Kayseri firmasını ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Fuar ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın; "Kayseri OSB yönetimi olarak, dünyanın sayılı mobilya fuarlarından biri olan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı 2024’ü ziyaret ettik. Fuara katılan başta Kayseri OSB’deki mobilya üreticisi sanayicilerimiz olmak üzere, Kayserili tüm firmalarımızı ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulunduk. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nın açılışına katılarak desteklerini esirgemeyen Kayseri protokolüne de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yaklaşık 1000 kadar firmanın yer aldığı fuarda Kayseri’den 200’e yakın firmanın katılım sağlamış olması çok değerlidir. Fuarın yaklaşık 5’te 1’inde Kayseri firmalarımız yer almaktadır. Kayseri, mobilya konusunda elde ettiği başarısını ve sektördeki lider konumunu bu fuar aracılığı ile bir kez daha tüm dünyaya ispatlamış oldu. Bu başarıda pay sahibi olan tüm sanayicilerimizi kutluyorum” dedi. Başkan Yalçın; "Büyük bölümü Kayseri OSB’de yerleşik olan Kayserili firmalarımızın mobilya sektöründeki gücünü zaten tüm dünya biliyor. Biz de bu gücü Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nda gözlemleme fırsatı bulduk. Kayseri mobilya sektörünün; AR-GE ve tasarıma dayalı üretimleriyle ve ortaya koydukları farklı ürünleriyle ilk sırayı kimseye kaptırmayacağına bu vesile ile şahit olduk. Kayseri’nin mobilya sektöründeki lokomotif olma gücü, 2024 yılında ihracatta yeni pazarlara ulaşacağımızın ve yeni rekorlara imza atacağımızın göstergesidir” diye konuştu.

Kayseri OSB Başkan Mehmet Yalçın açıklamasında; böylesine önemli bir fuarı organize etmelerinden dolayı emeği geçenleri tebrik etti. Başkan Yalçın, fuara katılım sağlayan başta Kayseri firmaları olmak üzere tüm firmalara da Türkiye’nin üretim, istihdam ve ihracatına sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.