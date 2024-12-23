Başkan Büyükkılıç'tan Erciyes Kayak Merkezi'ne davet

Erciyes Kayak Merkezi, kayak severlerin gözde adreslerinden biri haline gelmiş durumda. Hem yerli hem de yabancı turistleri ağırlamaya devam eden merkez, kış sezonunda yoğun ilgi görüyor. Başkan Büyükkılıç, herkesi bu benzersiz deneyimi yaşamaya davet etti.

Başkan Büyükkılıç, Erciyes'teki yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kayakçılara ve doğa tutkunlarına seslendi. "Cenab-ı Allah’a şükürler olsun şu anda Erciyes Kayak Merkezi’ndeyiz. Pırıl pırıl, cıvıl cıvıl kayakçılar Erciyes’imizin keyfini çıkarıyorlar. Araç sayısına, otobüslerin sayısına baktığınız zaman gerek günübirlik gerekse kalıcı olarak gelen misafirlerimizin burayı canlandırdığını, şenlendirdiğini görmekten onur duyuyoruz" dedi.

Yerli ve yabancı turistleri Erciyes’e davet eden Başkan Büyükkılıç, "Turizmin amiral gemisi olan böyle bir kayak merkezine, herkesin buradan hizmet alması bağlamında davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Erciyes Kayak Merkezi, kış sezonu boyunca ziyaretçilerini bekliyor ve kayak severlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.