Başkan Büyükkılıç: 'Yatırımdan Yatırıma Koşuyoruz'

Kongreye, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Dursun Ataş, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu ve gençlik kolları teşkilatı katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede, Başkan Büyükkılıç, gençlerin yoğun ilgi ve sevgi gösterileri eşliğinde kürsüye çıktı.

Başkan Büyükkılıç, gençlerden aldıkları güçle hizmet etmeye devam ettiklerini belirterek, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yol ve dava arkadaşı olarak çalıştıklarını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım lideri olduğunu söyleyen Büyükkılıç, “Sizlere layık olmaya çalışıyoruz. 16 ilçe belediye ile ilçede yaşayan insanların hizmetkârı olmaya çalışıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz. Tüm belediyelerimiz ile el ele vererek, yatırım lideri oluyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nden Erciyes Kayak Merkezi’ne, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nden Kitap Fuarı’na, kütüphanelerden müzelere kadar kentte yapılan ve yapılmakta olan yatırım ve hizmetleri sıralayarak, insanlığa hizmet için var olduklarını kaydetti. Tüm gençleri bağrına bastığını söyleyen Büyükkılıç, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanlığı görevi süresi boyunca yaptığı hizmetler için İzzet Saçmacı’ya teşekkür ederken, bayrağı devralan yeni başkan Yaşar Kıygı’ya başarılar diledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik yaptığı önemli hizmetleri sıraladı. Çopuroğlu, Kayseri’nin 80 binden fazla öğrencisi olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere yönelik çamaşır yıkama hizmeti, çorba dağıtımı, ulaşım indirimleri ve kütüphane hizmetleri gibi birçok alanda destek sağladığını ifade etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a gençlere yönelik yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ise, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini anlatarak, “Bizler bir çatının altında bir aileyiz” dedi.