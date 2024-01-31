Başkan Büyükkılıç'tan Erciyes Kış Festivaline davet

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kış turizminin gözde merkezi Erciyes’te, 3-4 Şubat günlerinde, Spor A.Ş. tarafından düzenlenecek Erciyes Kış Festivali’ne tüm Kayserilileri davet etti.

Yaz kış demeden sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra sportif faaliyetlerle de yediden yetmişe tüm Kayserilileri buluşturan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinin son günlerini çocuklar başta olmak üzere tüm sporseverler için festivale dönüştürüyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. yerli ve yabancı turistlerce yoğun ilgi gören kış turizminin gözde merkezi Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı’da Kış Festivali düzenliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm Kayserileri 3-4 Şubat günlerinde düzenlenecek Erciyes Kış Festivali’ne davet ederek, “Spor A.Ş.’miz ile 3-4 Şubat 2024 tarihlerinde birbirinden eğlenceli aktivitelerle Erciyes’te siz değerli sporseverlerimizle bir araya geliyoruz. Keyifli etkinliklerimize bekliyoruz” dedi.

Spor A.Ş.’nin kartopu savaşı, sahne önü oyunları (halat çekme, çuval yarışı, sandalye kapmaca), çocuk dansları, karaoke, kar voleybolu, kar futbolu, balon futbolu ve survivor parkuru gibi birbirinden eğlenceli, çekişmeli ve spor dolu etkinliklerle hazırladığı Erciyes’te Kış Festivali 3 Şubat Cumartesi ve 4 Şubat Pazar günleri 11.00-17.00 saatleri arasında Erciyes Tekir Kapı’da kış sporu tutkunlarını buluşturacak.

Minikler başta olmak üzere tüm öğrenciler için yarıyılın son günlerini festivale dönüştürecek olan Spor A.Ş.’nin Erciyes’te Kış Festivali’nde tüm Kayserililer karın, sporun ve eğlencenin tadını doyasıya çıkaracak.