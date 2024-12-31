Başkan Büyükkılıç'tan 'miladi yeni yıl' mesajı

Başkan Büyükkılıç, ‘Kayseri Modeli Belediyecilik’ tanımı ile örnek bir yerel yönetim vizyonu ortaya koyan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ‘insan odaklı hizmet’ anlayışına dikkat çekti.

Mesajında kadim şehir Kayseri’de hizmetlerle, yatırımlarla ve projelerle dolu bir yılı daha geride bırakırken, yeni bir yıla daha birlikte girmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını ifade eden Büyükkılıç, “Halka hizmet Hakk’a hizmet anlayışı ve insanı yaşat ki devlet yaşasın kaygısıyla yürüdüğümüz bu hizmet yolunda, Kayseri Modeli Belediyecilik anlayışıyla pek çok hizmeti gerçekleştirirken, şehre yönelik proje ve ürettiğimiz hizmetlerin hayata geçtiğine ve meyvelerini aldığımıza şükürler olsun hep beraber tanıklık etmekteyiz” diye konuştu.

“Yatırım Lideri Büyükşehir Olmanın Gururunu Yaşıyoruz”

Büyükkılıç, Türkiye genelinde 30 büyükşehir arasında bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran büyükşehir belediyesi olarak ilk sırada yer aldıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

“Geride bıraktığımız 2024 yılında temiz enerji kapsamında Rüzgâr Enerji Santrali’nden Güneş Enerji Santrali’ne, ulaşımdan altyapıya, eğitimden sağlığa, tarım ve hayvancılıktan turizme, spordan kültür sanata kadar hemen her alanda daha yaşanılabilir bir Kayseri ve ülke ekonomisine katkı sunan daha üretken bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 2025 yılına girerken, Türkiye’de 30 büyükşehir arasında bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran büyükşehir belediyesi olmanın da gururunu yaşıyoruz.”

“2025 Yılında da Proje ve Yatırımlarımız Sürecek”

2025 yılında da proje ve yatırımların hız kesmeden devam edeceğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Her zaman olduğu gibi, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda 16 ilçemizi kucaklayan, ayrıştırmayan, ötekileştirmeyen, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde ortak aklı ön planda tutarak 2025 yılında da proje ve yatırımlarımızı, sevdalısı olduğumuz şehrimize ve hizmetkârı olduğumuz hemşehrilerimize kazandırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, mesajını şöyle sonlandırdı:

“Her şey Kayseri için diyerek çıktığımız bu yolda bizim için her yeni yıl, halkımıza daha iyi bir yaşam sunma sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlatıyor. 2025’te de sizlere hizmet etmek, şehrimizin her köşesine değer katmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 2025 yılının esenlikler getirmesini diliyor, başta Kayserili hemşehrilerim olmak üzere miladi yeni yılımız ülkemiz, şehrimiz, milletimiz ve tüm insanlık için huzura, sağlığa ve berekete vesile olsun.”