SP’li üyelerden eşlerine çiçekli jest

İl Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, “Saadet Partisi, siyasetin yanı sıra toplumu derinden etkileyen ve insanlara umut veren projeler üretmeye devam etmektedir. Aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine olan inançla hareket eden partimiz, toplumda örnek teşkil eden bu tür etkinliklerle, aile değerlerine duyduğu saygıyı ve bağlılığı her fırsatta pekiştirmeye kararlıdır” denildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, aile içindeki değerleri yükseltmek ve aile bağlarını güçlendirmek adına parti üyelerinin eşlerine çiçek hediye etme etkinliği başlattı. Bu kapsamda Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatındaki üyeler, eşlerine çiçek hediye etti. SP Kayseri İl Teşkilatı’ndan yapılan yazılı açıklamada, aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik bu tür faaliyetlerin devam edeceği belirtildi. Açıklamada, “Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Mahmut Arıkan’ın liderliğinde başlatılan bu kampanya, üyelerin eşlerine olan sevgilerini ve saygılarını ifade etmeleri için özel bir fırsat sundu. Etkinlik, çiçeklerin diliyle iletilen bir mesaj olarak, ailelerin huzur ve mutluluğuna katkı sağlamayı amaçladı. Saadet Partisi, siyasetin yanı sıra toplumu derinden etkileyen ve insanlara umut veren projeler üretmeye devam etmektedir. Aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine olan inançla hareket eden partimiz, toplumda örnek teşkil eden bu tür etkinliklerle, aile değerlerine duyduğu saygıyı ve bağlılığı her fırsatta pekiştirmeye kararlıdır. Bu anlamlı etkinlik, sadece Saadet Partisi’nin değil, tüm toplumun daha sağlıklı ve güçlü aile yapıları inşa etme yolunda atacağı adımların da bir simgesi olarak önemli bir yere sahiptir” ifadelerine yer verildi.